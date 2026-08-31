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Главная Харьков Передавал информацию о ВСУ: на Харьковщине разоблачили агента РФ

Передавал информацию о ВСУ: на Харьковщине разоблачили агента РФ

Ua ru
31 августа 2026 11:52
СБУ задержала информатора РФ в Харькове: подробности дела
Информатор РФ. Фото: Служба безопасности Украины

В Харькове задержали мужчину, который передавал российским спецслужбам данные об украинских военных. Он обходил город пешком и снимал на телефон места расположения Сил обороны. Особенно врага интересовали запасные командные пункты и укрытия. Информацию могли использовать для нанесения ударов.

Об этом сообщали Новини.LIVE со ссылкой на Службу безопасности Украины.

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Поиск целей

По данным следствия, задержанный — безработный житель Харькова. В поле зрения российских спецслужб он попал через Telegram-каналы, где искали людей для быстрого заработка. После вербовки мужчина начал собирать информацию для врага. Он пешком обходил Харьков, находил места дислокации украинских военных, фотографировал их на телефон и передавал российским кураторам.

Среди приоритетных целей были запасные командные пункты и укрытия украинских военных.

Задержание агента

СБУ зафиксировала деятельность информатора, в частности его пребывание возле временного расположения подразделений ВСУ, участвующих в боях на передовой. После сбора доказательств сотрудники Службы безопасности задержали мужчину по месту жительства. Во время обыска у него изъяли смартфон с доказательствами работы на российские спецслужбы.

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Что грозит

Следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о несанкционированном распространении информации о перемещении или размещении ВСУ в условиях военного положения. Мужчина находится под стражей. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

В настоящее время ведется расследование. СБУ устанавливает все обстоятельства дела и проверяет, могут ли действия задержанного иметь дополнительную правовую квалификацию.

Разоблачение предателей

Ранее в Харьковской области задержали мужчину, которого СБУ подозревает в работе на российскую ФСБ. По данным следствия, он собирал информацию о военных объектах, маршрутах движения Сил обороны и последствиях российских ударов вдоль трассы Полтава — Харьков. Для этого мужчина ездил на рейсовых автобусах, фотографировал нужные объекты, отмечал их координаты на Google Maps и передавал российскому куратору через интернет.

Контрразведчики СБУ задержали подозреваемого по месту жительства в Полтаве. Во время обыска у него изъяли телефон и компьютерную технику, где, по данным следствия, могли храниться доказательства сотрудничества с российской спецслужбой. Мужчине сообщили о подозрении в государственной измене в условиях военного положения. Если его вина будет доказана, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харьковской области задержали жителя Чугуевского района, которого подозревают в сотрудничестве с ФСБ. Он выявлял места дислокации Сил обороны, передавал их координаты российским спецслужбам и устанавливал замаскированные видеокамеры вблизи вероятных позиций украинских военных. С помощью этих устройств оккупанты планировали в режиме реального времени следить за передвижениями защитников и корректировать ракетные, авиационные и дронные удары.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Харькове суд вынес приговор мужчине, который через Telegram передавал информацию о расположении украинских военных и блокпостов. За распространение данных о ВСУ он получил пять лет лишения свободы.

СБУ Харьков Харьковская область госизмена Новости Харькова
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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