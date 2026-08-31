СБУ затримала інформатора РФ у Харкові: деталі справи

Інформатор РФ. Фото: Служба безпеки України

У Харкові затримали чоловіка, який передавав російським спецслужбам дані про українських військових. Він обходив місто пішки та знімав на телефон місця розташування Сил оборони. Особливо ворога цікавили запасні командні пункти й укриття. Інформацію могли використати для ударів.

Про це повідомляли Новини.LIVE з посиланням на Службу безпеки України.

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Пошук цілей

За даними слідства, затриманий — безробітний житель Харкова. У поле зору російських спецслужб він потрапив через Telegram-канали, де шукали людей для швидкого заробітку. Після вербування чоловік почав збирати інформацію для ворога. Він пішки обходив Харків, знаходив місця розташування українських військових, фотографував їх на телефон і передавав російським кураторам.

Серед пріоритетних цілей були запасні командні пункти та укриття українських військових.

Затримання агента

СБУ задокументувала діяльність інформатора, зокрема його перебування біля тимчасового розташування підрозділів ЗСУ, які беруть участь у боях на передовій. Після збору доказів співробітники Служби безпеки затримали чоловіка за місцем проживання. Під час обшуку в нього вилучили смартфон із доказами роботи на російські спецслужби.

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Що загрожує

Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України. Йдеться про несанкціоноване поширення інформації щодо переміщення або розміщення ЗСУ в умовах воєнного стану. Чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Наразі триває розслідування. СБУ встановлює всі обставини справи та перевіряє, чи можуть дії затриманого мати додаткову правову кваліфікацію.

Викриття зрадників

Раніше на Харківщині затримали чоловіка, якого СБУ підозрює у роботі на російську ФСБ. За даними слідства, він збирав інформацію про військові об’єкти, маршрути руху Сил оборони та наслідки російських ударів уздовж траси Полтава — Харків. Для цього чоловік їздив рейсовими автобусами, фотографував потрібні об’єкти, позначав їхні координати на Google Maps і передавав російському куратору через інтернет.

Контррозвідники СБУ затримали підозрюваного за місцем проживання у Полтаві. Під час обшуку у нього вилучили телефон і комп’ютерну техніку, де, за даними слідства, могли зберігатися докази співпраці з російською спецслужбою. Чоловіку повідомили про підозру у державній зраді в умовах воєнного стану. Якщо його провину доведуть, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Як повідомляли Новини.LIVE, на Харківщині затримали жителя Чугуївського району, якого підозрюють у співпраці з ФСБ. Він шукав місця розташування Сил оборони, передавав їхні координати російським спецслужбам і встановлював замасковані відеокамери поблизу ймовірних позицій українських військових. Через ці пристрої окупанти планували в режимі реального часу стежити за пересуванням захисників і коригувати ракетні, авіаційні та дронові удари.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові суд виніс вирок чоловіку, який через Telegram передавав інформацію про розташування українських військових та блокпостів. За поширення даних про ЗСУ він отримав п’ять років позбавлення волі.