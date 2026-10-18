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Главная Харьков Передавала россиянам позиции ВСУ: жительница Харьковщины хочет в РФ

Передавала россиянам позиции ВСУ: жительница Харьковщины хочет в РФ

Ua ru
18 октября 2026 14:17
Жительница Харьковщины получила 15 лет за измену и хочет в Россию Фото иллюстративное: Харьковская областная прокуратура
Женщине оглашают приговор. Фото иллюстративное: Харьковская областная прокуратура

Жительница Чугуевского района Анастасия Баталина, которую приговорили к 15 годам лишения свободы за государственную измену, хочет попасть в Россию в рамках обмена. Женщина передавала россиянам информацию об украинских военных, их технике и укреплениях. Сейчас она уже почти полтора года ждет обмена, дав на него письменное согласие.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными "Хочу к своим" и приговор Змиевского районного суда Харьковской области.

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Передавала росіянам позиції ЗСУ: жителька Харківщини хоче в РФ - фото 1
Осужденная предательница Анастасия Баталина. Фото: скриншот с hochuksvoim.com

Осужденная хочет в Россию

На сайте проекта "Хочу к своим" опубликовано согласие Анастасии Баталиной на обмен в Россию. По имеющейся информации, женщина ожидает его уже почти полтора года. Предательница родом из села Высочиновка Чугуевского района. В 2022 году суд признал её виновной в государственной измене и приговорил к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Как Баталина помогала россиянам

Согласно приговору Змиевского районного суда от 27 июля 2022 года, Анастасия Баталина собирала сведения об украинских военных в Высочиновке с 7 марта по 13 апреля 2022 года. Она наблюдала за передвижениями военных, расспрашивала местных жителей и фотографировала объекты.

Женщина передавала представителям российских вооруженных формирований и незаконных группировок ЛНР и ДНР информацию о расположении подразделений ВСУ и Нацгвардии. Через WhatsApp она отправляла фотографии укреплений и скриншоты Google Maps, на которых отмечала позиции военных, блокпосты, технику и места минирования. В частности, Анастасия Баталина сообщала о размещении украинских военных вблизи местного лицея. На картах она отмечала военную технику, места расположения подразделений и другие объекты. В переписке также описывала то, что видела во время собственных наблюдений.

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Предатель хочет в РФ

Ранее Новини.LIVE рассказывали о бывшем сотруднике полиции охраны из Купянска Александре Варченко, который также хочет попасть в Россию в рамках обмена. Во время оккупации города мужчина устроился в созданную россиянами "полицию", дежурил на блокпостах и охранял захваченный райотдел. За службу оккупантам он получил не менее 80 тысяч рублей. На суде Варченко утверждал, что его заставили сотрудничать с помощью угроз, однако суд признал его виновным в коллаборационистской деятельности и приговорил к 12 годам лишения свободы. Впоследствии осужденный заявил о желании уехать в РФ в рамках обмена.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Харьковской области установили личности еще пяти российских военных, причастных к расстрелу трёх украинских пленных. По данным следствия, россияне казнили защитников в июне и июле 2024 года на территории Волчанского агрегатного завода. Среди подозреваемых — командир батальона, который отдавал приказы убивать пленных, военные, передававшие эти приказы и участвовавшие в расстрелах. Всем пятерым заочно сообщили о подозрении.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что в Харькове бывшего майора полиции приговорили к 15 годам лишения свободы. Во время оккупации Двуречной мужчина добровольно устроился в созданный россиянами правоохранительный орган, оформлял документы в соответствии с законодательством РФ и получал зарплату в рублях. Суд признал его виновным в государственной измене и коллаборационистской деятельности, конфисковал имущество и лишил звания майора полиции.

россия Харьковская область госизмена Новости Харькова судебные решения обмен
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец

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