Жінці оголошують вирок. Фото ілюстративне: Харківська обласна прокуратура

Жителька Чугуївського району Анастасія Баталіна, яку засудили до 15 років ув'язнення за державну зраду, хоче потрапити до Росії в межах обміну. Жінка передавала росіянам інформацію про українських військових, їхню техніку та укріплення. Тепер вона майже півтора року чекає на обмін, давши на нього письмову згоду.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на проєкт Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими "Хочу к своим" та вирок Зміївського районного суду Харківської області.

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Засуджена зрадниця Анастасія Баталіна. Фото: скриншот з hochuksvoim.com

Засуджена хоче до Росії

На сайті проєкту "Хочу к своим" оприлюднено згоду Анастасії Баталіної на обмін до Росії. За наявною інформацією, жінка очікує на нього майже півтора року. Зрадниця родом із села Височинівка Чугуївського району. У 2022 році суд визнав її винною в державній зраді та призначив 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як Баталіна допомагала росіянам

За даними вироку Зміївського районного суду від 27 липня 2022 року, Анастасія Баталіна збирала відомості про українських військових у Височинівці з 7 березня до 13 квітня 2022 року. Вона спостерігала за пересуванням військових, розпитувала місцевих жителів і фотографувала об'єкти.

Жінка передавала представникам російських збройних формувань та незаконних угруповань "ЛНР" і "ДНР" інформацію про розташування підрозділів ЗСУ та Нацгвардії. Через WhatsApp вона надсилала фотографії укріплень і скриншоти Google Maps, на яких позначала позиції військових, блокпости, техніку та місця мінування. Зокрема, Анастасія Баталіна повідомляла про розміщення українських військових поблизу місцевого ліцею. На картах вона позначала військову техніку, місця розташування підрозділів та інші об'єкти. У листуванні також описувала побачене під час власних спостережень.

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Зрадник хоче в РФ

Раніше Новини.LIVE розповідали про колишнього працівника поліції охорони з Куп'янська Олександра Варченка, який також хоче на обмін до Росії. Під час окупації міста чоловік влаштувався до створеної росіянами "поліції", чергував на блокпостах та охороняв захоплений райвідділ. За службу окупантам він отримав щонайменше 80 тисяч рублів. На суді Варченко стверджував, що його змусили співпрацювати погрозами, однак суд визнав його винним у колабораційній діяльності та призначив 12 років ув'язнення. Згодом засуджений заявив про бажання виїхати до РФ у межах обміну.

Також Новини.LIVE повідомляли, що на Харківщині встановили ще п'ятьох російських військових, причетних до розстрілу трьох українських полонених. За даними слідства, росіяни стратили захисників у червні та липні 2024 року на території Вовчанського агрегатного заводу. Серед підозрюваних — командир батальйону, який наказував убивати полонених, військові, які передавали ці накази та брали участь у розстрілах. Усім п'ятьом заочно повідомили про підозру.

Крім того, Новини.LIVE писали, що у Харкові колишнього майора поліції засудили до 15 років ув'язнення. Під час окупації Дворічної чоловік добровільно влаштувався до створеного росіянами правоохоронного органу, оформлював документи за законодавством РФ та отримував зарплату в рублях. Суд визнав його винним у державній зраді та колабораційній діяльності, конфіскував майно й позбавив звання майора поліції.