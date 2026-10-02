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Главная Харьков Первые заморозки придут на Харьковщину: прогноз на выходные

Первые заморозки придут на Харьковщину: прогноз на выходные

Ua ru
2 октября 2026 16:07
Погода в Харькове 3 октября: заморозки и прогноз на выходные
Люди на улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Осень всё увереннее вступает в свои права в Харьковской области, принося ночные похолодания. В субботу, 3 октября, в области сохранится сухая и солнечная погода без осадков, однако синоптики предупреждают о первых заморозках на поверхности почвы. Впрочем, холодное затишье продлится недолго, и уже через несколько дней в регион вернется приятное сентябрьское тепло.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Первые заморозки

Синоптики объявили I уровень опасности (желтый). Ночью 4 октября в городе Харькове и области на поверхности почвы ожидаются заморозки от 0 до 3 °С.

Прогноз по области на 3 октября

В субботу, 3 октября, в Харьковской области ожидается переменная облачность. День пройдет без осадков. Ветер будет северо-западным со скоростью 7–12 м/с. Температура воздуха ночью составит +2…+7 °С тепла, при этом на поверхности почвы местами возможны первые заморозки 0…-3 °С. Днём столбики термометров поднимутся до +12…+17 °С.

Прогноз по городу

В Харькове 3 октября также прогнозируется сухая погода с переменной облачностью и без осадков. Ветер северо-западный, 7–12 м/с. Ночная температура воздуха в областном центре будет колебаться в пределах +3…+5 °С тепла, а днем воздух прогреется до +13…+15 °С.

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Пожарная опасность в регионе

Благодаря прохладной погоде уровень пожарной опасности в области остается умеренным. По данным синоптиков, на 3 октября высокий (четвертый) класс опасности действует в Богодухове. Средний (третий) уровень опасности прогнозируется для Золочева, Коломака, Харькова, Слобожанского, Великого Бурлука, Изюма, Лозовой и Берестина.

Прогноз на 4–12 октября

После холодных выходных в регион постепенно вернётся потепление:

  • 4 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3–8 м/с. Ночью ожидается +1…+6 °С тепла, на поверхности почвы заморозки 0…-3 °С. Днём температура составит +12…+17 °С.
  • 5 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 5–10 м/с. Воздух начнёт прогреваться: ночью +5…+10 °С тепла, днём — +14…+19 °С.
  • 6 октября: сохранится сухая погода с переменной облачностью. Ветер северо-западный, 5–10 м/с. Ночью прогнозируется +5…+10 °С тепла, днём — комфортные +15…+20 °С.
  • 7 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер западной четверти, 7–12 м/с. Температура ночью составит +7…+12 °С, а днем поднимется до по-настоящему тёплых +16…+21 °С.
  • 8–12 октября: по предварительному прогнозу Украинского гидрометцентра, в основном сохранится сухая погода, только 10 октября пройдут дожди. Ночная температура воздуха составит +5…+12 °С, а дневная будет колебаться в пределах +13…+20 °С.

Как сообщали Новини.LIVE, опавшую листву в Харькове не нужно убирать повсеместно. На дорогах и спортивных площадках она мешает, а под деревьями может оставаться и постепенно перегнивать. Листья некоторых деревьев стоит собирать из-за вредителей, а остальные можно складывать в биокомпостеры и превращать в удобрение.

Также Новини.LIVE писали, что в октябре харьковчан ждет ряд изменений в тарифах, социальных выплатах и начислении субсидий. Наиболее заметно изменится стоимость холодной воды и водоотведения, тогда как цены на газ, электроэнергию, отопление и горячую воду для населения в основном останутся без изменений. Кроме того, начнется перерасчет субсидий на отопительный сезон, а в конце месяца Харьков вместе с другими регионами Украины перейдет на зимнее время.

Харьков Харьковская область Новости Харькова прогноз погоды температура воздуха заморозки
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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