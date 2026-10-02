Погода у Харкові 3 жовтня: заморозки та прогноз на вихідні

Люди на вулиці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Осінь дедалі впевненіше вступає у свої права на Харківщині, приносячи нічне похолодання. У суботу, 3 жовтня, в області утримуватиметься суха та сонячна погода без опадів, однак синоптики попереджають про перші заморозки на поверхні ґрунту. Втім, холодне затишшя затримається ненадовго, і вже за кілька днів у регіон повернеться приємне вересневе тепло.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Перші заморозки

Синоптики оголосили І рівень небезпечності (жовтий). Уночі 4 жовтня по місту Харкову та області на поверхні ґрунту очікуються заморозки від 0 до 3°С.

Прогноз по області на 3 жовтня

У суботу, 3 жовтня, на Харківщині очікується мінлива хмарність. День мине без опадів. Вітер буде північно-західним зі швидкістю 7–12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +2…+7 °С тепла, при цьому на поверхні ґрунту місцями можливі перші заморозки 0…-3 °С. Удень стовпчики термометрів піднімуться до +12…+17 °С.

Прогноз по місту

У Харкові 3 жовтня також прогнозують суху погоду з мінливою хмарністю та без опадів. Вітер північно-західний, 7–12 м/с. Нічна температура повітря в обласному центрі коливатиметься в межах +3…+5 °С тепла, а вдень повітря прогріється до +13…+15 °С.

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Пожежна небезпека у регіоні

Завдяки прохолодній погоді рівень пожежної загрози в області залишається помірним. За даними синоптиків, на 3 жовтня високий (четвертий) клас небезпеки діє у Богодухові. Середній (третій) рівень загрози прогнозують для Золочева, Коломака, Харкова, Слобожанського, Великого Бурлука, Ізюма, Лозової та Берестина.

Прогноз на 4–12 жовтня

Після холодних вихідних у регіон поступово повернеться потепління:

4 жовтня: мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 3–8 м/с. Уночі очікується +1…+6 °С тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0…-3 °С. Удень температура становитиме +12…+17 °С.

5 жовтня: мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний, 5–10 м/с. Повітря почне прогріватися: вночі +5…+10 °С тепла, удень — +14…+19 °С.

6 жовтня: утримуватиметься суха погода з мінливою хмарністю. Вітер північно-західний, 5–10 м/с. Вночі прогнозують +5…+10 °С тепла, удень — комфортні +15…+20 °С.

7 жовтня: мінлива хмарність, без опадів. Вітер західної чверті, 7–12 м/с. Температура вночі становитиме +7…+12 °С, а вдень підніметься до по-справжньому теплих +16…+21 °С.

8–12 жовтня: за попереднім прогнозом Українського гідрометцентру, переважно утримуватиметься суха погода, лише 10 жовтня пройдуть дощі. Нічна температура повітря становитиме +5…+12 °С, а денна коливатиметься в межах +13…+20 °С.

Як повідомляли Новини.LIVE, опале листя у Харкові не потрібно прибирати всюди. На дорогах і спортивних майданчиках воно заважає, а під деревами може залишатися та поступово перегнивати. Листя деяких дерев варто збирати через шкідників, а решту можна складати у біокомпостери та перетворювати на добриво.

Також Новини.LIVE писали, що у жовтні на харків'ян чекає низка змін у тарифах, соціальних виплатах та нарахуванні субсидій. Найпомітніше змінюється вартість холодної води та водовідведення, тоді як ціни на газ, електроенергію, опалення і гарячу воду для населення переважно залишаються без змін. Крім того, стартує перерахунок субсидій на опалювальний сезон, а наприкінці місяця Харків разом з іншими регіонами України перейде на зимовий час.