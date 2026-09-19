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Главная Харьков Пять погибших за сутки: россияне массированно атаковали Харьковщину

Пять погибших за сутки: россияне массированно атаковали Харьковщину

Ua ru
19 сентября 2026 10:45
Россияне атаковали Харьковскую область: пять погибших и 15 раненых
Спасатели расчищают завалы дома после удара по Балаклее. Фото: ГСЧС Харьковской области

Российские войска в течение суток атаковали Харьков и 14 населенных пунктов области. В результате обстрелов погибли пять человек, еще 15 получили ранения. Больше всего жертв в Балаклее, где россияне дважды атаковали город с помощью беспилотников.

Об этом глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил в своем Telegram-канале, информирует Новини.LIVE.

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Четверо человек погибли в Балаклее

Олег Синегубов сообщил, что в течение 18 сентября российские войска несколько раз наносили удары по Балаклее Изюмского района с помощью беспилотников. По данным прокуратуры, около 17:00 российский БПЛА попал на территорию частного домовладения. После удара вспыхнул пожар. Погибли двое мужчин. Около 21:30 россияне повторно атаковали город. Беспилотник попал в жилой дом. Под завалами оказалась супружеская пара — 74-летний мужчина и его 71-летняя жена. Оба погибли. Спасатели извлекли их тела из-под обломков дома, работая под угрозой повторных ударов. Работы велись под постоянной угрозой повторных российских ударов.

Зруйнований будинок у Балаклії після російської атаки
Последствия российского удара по жилой застройке Балаклеи. Фото: Харьковская областная прокуратура

Олег Синегубов сообщил, что среди погибших в Балаклее также оказались мужчины 60 и 55 лет. По данным ОВА, ранения получили три женщины в возрасте 56, 58 и 80 лет. В то же время прокуратура сообщила о четырех пострадавших после первой атаки — мужчине и трех женщинах. В результате атак в городе повреждены два жилых дома.

Добавим, что накануне российские войска уже атаковали Балаклею. В одном из микрорайонов зафиксировали два попадания, один частный дом был разрушен, еще в десяти домовладениях выбило окна. Тогда люди не пострадали.

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Поврежденный частный дом после российской атаки в Харьковской области. Фото: Харьковская областная прокуратура

Россияне нанесли ракетный удар по Харькову

Под российским ударом оказался и Харьков. Войска РФ атаковали ракетами Индустриальный район Харькова. В результате удара повреждены складское помещение и остекление многоквартирного дома. Информации о пострадавших в Харькове не поступало.

Всего за сутки россияне применили против Харьковской области две ракеты, пять управляемых авиабомб, два БПЛА типа "Молния", пять FPV-дронов и ещё 52 беспилотника, тип которых устанавливается.

Россияне атаковали электропоезд

Еще один смертельный удар пришелся на село Липкуватовка Нововодолажской громады. Российский беспилотник попал в электропоезд. В результате атаки погиб 30-летний мужчина. Еще восемь человек пострадали, им оказали медицинскую помощь. Повреждения получили вагоны электропоезда и частный дом.

Пошкоджений російським дроном електропотяг на Харківщині
Спасатели работают возле электропоезда, поврежденного в результате российской атаки в Харьковской области. Фото: ГСЧС Харьковской области

Раненые в Великом Бурлуке и Слатыно

Российские войска также атаковали Великий Бурлук Купянского района. Ранения получили двое мужчин в возрасте 63 и 58 лет и 73-летняя женщина. Всех троих доставили в больницу. В поселке повреждены три частных и четыре многоквартирных дома, а также дошкольное учебное заведение. Возле Слатыного российский дрон попал в автомобиль, который двигался по дороге. Ранение получил 66-летний мужчина, его госпитализировали.

Наслідки російського обстрілу Харківщини — пожежа у пошкодженій будівлі
Поврежденное здание горит после российской атаки в Харьковской области. Фото: Национальная полиция Украины

Последствия атаки на другие населенные пункты

В Шевченково Купянского района российские удары повредили складское здание и кафе. В Дергачах после попадания дрона загорелся припаркованный автомобиль. Также повреждены частный дом и забор. В Русской Лозовой российский БПЛА попал в частный дом, после чего возник пожар. В Билашах повреждены электросети.

Пошкоджений російським обстрілом житловий будинок на Харківщині
Российский удар повредил частный дом в Харьковской области. Фото: Национальная полиция Украины

В Катериновке Лозовского района повреждено складское здание. В Печенигах Чугуевского района российский беспилотник повредил склад, а в Артемовке — магазин.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что россияне атаковали Харьков и область. В Слободском районе реактивный беспилотник попал в инфраструктурный объект, а в Основянском — в торговый центр. За предыдущие сутки под ударами находились десять населенных пунктов области.

Также Новини.LIVE сообщали, что 15 сентября российские войска массированно обстреливали Харьков и 19 населенных пунктов области. Тогда погиб 26-летний мужчина, еще 17 человек пострадали, среди них четверо детей. В Изюме россияне повредили многоквартирный дом.

Харьковская область обстрелы Новости Харькова атака
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец

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