Росіяни атакували Харківщину: п'ятеро загиблих і 15 поранених

Рятувальники розбирають завали будинку після удару по Балаклії. Фото: ДСНС Харківщини

Російські війська протягом доби атакували Харків та 14 населених пунктів області. Внаслідок обстрілів загинули п'ятеро людей, ще 15 дістали поранення. Найбільше жертв у Балаклії, де росіяни двічі атакували місто безпілотниками.

Про це голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив у своєму Telegram-каналі, інформує Новини.LIVE.

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Четверо людей загинули у Балаклії

Олег Синєгубов повідомив, що протягом 18 вересня російські війська кілька разів завдали ударів по Балаклії Ізюмського району безпілотниками. За даними прокуратури, близько 17:00 російський БпЛА влучив на територію приватного домоволодіння. Після удару спалахнула пожежа. Загинули двоє чоловіків. Близько 21:30 росіяни повторно атакували місто. Безпілотник влучив у житловий будинок. Під завалами опинилося подружжя — 74-річний чоловік та його 71-річна дружина. Обоє загинули.Рятувальники деблокували їхні тіла з-під уламків будинку, працюючи під загрозою повторних ударів. Роботи проводили під постійною загрозою повторних російських ударів.

Наслідки російського удару по житловій забудові Балаклії. Фото: Харківська обласна прокуратура

Олег Синєгубов повідомив, що загиблими у Балаклії також стали чоловіки 60 та 55 років. За даними ОВА, поранення отримали три жінки віком 56, 58 та 80 років. Водночас прокуратура повідомила про чотирьох постраждалих після першої атаки — чоловіка та трьох жінок. Внаслідок атак у місті пошкоджені два житлові будинки.

Додамо, що напередодні російські війська вже атакували Балаклію. В одному з мікрорайонів зафіксували два влучання, один приватний будинок був зруйнований, ще в десятьох домоволодіннях вибило вікна. Тоді люди не постраждали.

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Пошкоджене приватне домоволодіння після російської атаки на Харківщині.Фото: Харківська обласна прокуратура

Росіяни вдарили ракетами по Харкову

Під російським ударом опинився й Харків. Війська РФ атакували ракетами Індустріальний район Харкова. Внаслідок удару пошкоджено складське приміщення та скління багатоквартирного будинку. Інформації про постраждалих у Харкові не надходило.

Загалом протягом доби росіяни застосували проти Харківщини дві ракети, п'ять керованих авіабомб, два БпЛА типу "Молнія", п'ять FPV-дронів та ще 52 безпілотники, тип яких встановлюють.

Росіяни атакували електропотяг

Ще один смертельний удар стався у селі Липкуватівка Нововодолазької громади. Російський безпілотник влучив в електропотяг. Внаслідок атаки загинув 30-річний чоловік. Ще вісім людей постраждали, їм надали медичну допомогу. Пошкоджень зазнали вагони електропотяга та приватний будинок.

Рятувальники працюють біля електропотяга, пошкодженого внаслідок російської атаки на Харківщині. Фото: ДСНС Харківщини

Поранені у Великому Бурлуку та Слатиному

Російські війська також атакували Великий Бурлук Куп'янського району. Поранення отримали двоє чоловіків віком 63 та 58 років і 73-річна жінка. Усіх трьох доправили до лікарні. У селищі пошкоджені три приватні та чотири багатоквартирні будинки, а також дошкільний навчальний заклад. Біля Слатиного російський дрон влучив в автомобіль, який рухався дорогою. Поранення дістав 66-річний чоловік, його госпіталізували.

Пошкоджена будівля горить після російської атаки на Харківщині. Фото: Національна поліція України

Наслідки атаки на інші населені пункти

У Шевченковому Куп'янського району російські удари пошкодили складську будівлю та кафе. У Дергачах після влучання дрона загорівся припаркований автомобіль. Також пошкоджені приватний будинок та паркан. У Руській Лозовій російський БпЛА влучив у приватний будинок, після чого виникла пожежа. У Білашах пошкоджені електромережі.

Російський удар пошкодив приватний будинок на Харківщині. Фото: Національна поліція України

У Катеринівці Лозівського району пошкоджено складську будівлю. У Печенігах Чугуївського району російський безпілотник пошкодив склад, а в Артемівці — магазин.

Раніше Новини.LIVE писали, що росіяни атакували Харків та область. У Слобідському районі реактивний безпілотник влучив в інфраструктурний об'єкт, а в Основ'янському — у торговельний центр. За попередню добу під ударами перебували десять населених пунктів області.

Також Новини.LIVE повідомляли, що 15 вересня російські війська масовано били по Харкову та 19 населених пунктах області. Тоді загинув 26-річний чоловік, ще 17 людей постраждали, серед них четверо дітей. В Ізюмі росіяни пошкодили багатоквартирний будинок.