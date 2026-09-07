Обстрелы Харьковской области: пятеро раненых, есть разрушения

Дом после атаки. Фото: Харьковская ОВА

Российские войска атаковали Харьков и 13 населенных пунктов области. В результате ударов пострадали пять человек. Под обстрелом оказались жилые дома, детский сад, железнодорожная инфраструктура и предприятия. Враг применил ракету, КАБ и более 150 беспилотников различных типов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

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Пятеро раненых

В Сахновском районе травмы получили трое мужчин в возрасте 47, 25 и 50 лет. Еще один мужчина, 69 лет, получил ранения в Малой Даниловке. В Златополе получил травмы 52-летний мужчина. Всего в результате российских ударов пострадали пять человек.

Чем атаковали

За сутки российские войска применили одну ракету, КАБ, БПЛА "Герань-2", три "Молнии", три FPV-дрона и 149 беспилотников, тип которых устанавливается.

Последствия атак

В Харькове были повреждены окна детского сада и двух многоквартирных домов. В Богодуховском районе пострадал автомобиль в Светличном. В Изюмском районе повреждены два дома — в Изюме и Балаклее. В Харьковском районе зафиксированы повреждения четырёх частных домов в Слатыном, дома в Безруках, автомобилей в Циркунах и на трассе возле Дергачей. Также имеются повреждения электросетей в Малой Даниловке.

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В Лозовском районе ударам подверглись железнодорожная инфраструктура и электросети в Орильце. В Златополе повреждены гражданское предприятие, 10 грузовиков, семь микроавтобусов и трактор.

В Сахновском районе пострадали железнодорожная инфраструктура, многоквартирный дом, два хозяйственных сооружения и магазин. Еще один объект железнодорожной инфраструктуры поврежден в Слобожанском.

Эвакуация людей

Транзитный эвакуационный пункт в Лозовой за сутки принял 62 человека. С начала работы там зарегистрировали 57 843 человека.

Ситуация на фронте

На фронте за сутки произошло 237 боевых столкновений. На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отразили 10 атак. Российские войска пытались продвинуться в районе Избицкого и Старицы, а также в направлении Устиновки и Хатнего. На Купянском направлении оккупанты семь раз атаковали в районе Глушковки, Куриловки и Кившаровки, а также в направлении Новоплатоновки.

Как сообщали Новини.LIVE, российский беспилотник попал в частный жилой дом в Чугуеве Харьковской области. В результате атаки погибли три человека, среди них 11-летний мальчик и 19-летняя девушка. По уточненной информации, третьим погибшим стал 45-летний мужчина.

Также Новини.LIVE сообщали, что российские войска утром 3 августа атаковали поселок Печениги в Харьковской области. Две ракеты попали в частный сектор, где вспыхнул пожар. Огонь охватил жилой дом, хозяйственные постройки и автомобиль. По предварительным данным, пострадали десять человек, среди них двое детей. Спасатели работают на месте удара и ликвидируют последствия атаки.