Обстріли Харківщини: п’ятеро поранених, є руйнування

Будинок після атаки. Фото: Харківська ОВА

Російські війська атакували Харків і 13 населених пунктів області. Внаслідок ударів постраждали п’ятеро людей. Під вогнем опинилися житлові будинки, дитячий садок, залізнична інфраструктура та підприємства. Ворог застосував ракету, КАБ і понад 150 безпілотників різних типів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

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П’ятеро поранених

У Сахновщині травмувалися троє чоловіків віком 47, 25 та 50 років. Ще один чоловік, 69 років, отримав поранення у Малій Данилівці. У Златополі зазнав травм 52-річний чоловік. Загалом через російські удари постраждали п’ятеро людей.

Чим атакували

За добу російські війська застосували одну ракету, КАБ, БпЛА "Герань-2", три "Молнії", три FPV-дрони та 149 безпілотників, тип яких встановлюють.

Наслідки атак

У Харкові зазнали ушкоджень скління дитячого садка та два багатоквартирні будинки. У Богодухівському районі постраждав автомобіль у Світличному. На Ізюмщині пошкоджені два будинки — в Ізюмі та Балаклії. У Харківському районі зафіксували ушкодження чотирьох приватних будинків у Слатиному, будинку в Безруках, автомобілів у Циркунах та на трасі біля Дергачів. Також є пошкодження електромереж у Малій Данилівці.

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На Лозівщині ударів зазнали залізнична інфраструктура та електромережі в Орільці. У Златополі пошкоджені цивільне підприємство, 10 вантажівок, сім мікроавтобусів і трактор.

У Сахновщині постраждали залізнична інфраструктура, багатоквартирний будинок, дві господарські споруди та магазин. Ще один об’єкт залізничної інфраструктури пошкоджений у Слобожанському.

Евакуація людей

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 62 людини. Від початку роботи там зареєстрували 57 843 людини.

Ситуація на фронті

На фронті за добу відбулося 237 бойових зіткнень. На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили 10 атак. Російські війська намагалися просунутися біля Ізбицького та Стариці, а також у напрямку Устинівки та Хатнього. На Куп’янському напрямку окупанти сім разів атакували біля Глушківки, Курилівки та Ківшарівки, а також у напрямку Новоплатонівки.

Як повідомляли Новини.LIVE, російський безпілотник влучив у приватний житловий будинок у Чугуєві Харківської області. Внаслідок атаки загинули троє людей, серед них 11-річний хлопчик та 19-річна дівчина. За уточненою інформацією, третьою загиблою людиною став 45-річний чоловік.

Також Новини.LIVE писали, що Російські війська вранці, 3 серпня, атакували селище Печеніги на Харківщині. Дві ракети влучили у приватний сектор, де спалахнула пожежа. Вогонь охопив житловий будинок, господарчі споруди та автомобіль. Попередньо, постраждали десятеро людей, серед них двоє дітей. Рятувальники працюють на місці удару та ліквідовують наслідки атаки.