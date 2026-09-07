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Головна Харків П’ятеро людей отримали поранення: РФ атакувала Харківщину

П’ятеро людей отримали поранення: РФ атакувала Харківщину

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7 вересня 2026 09:52
Обстріли Харківщини: п’ятеро поранених, є руйнування
Будинок після атаки. Фото: Харківська ОВА

Російські війська атакували Харків і 13 населених пунктів області. Внаслідок ударів постраждали п’ятеро людей. Під вогнем опинилися житлові будинки, дитячий садок, залізнична інфраструктура та підприємства. Ворог застосував ракету, КАБ і понад 150 безпілотників різних типів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

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П’ятеро поранених

У Сахновщині травмувалися троє чоловіків віком 47, 25 та 50 років. Ще один чоловік, 69 років, отримав поранення у Малій Данилівці. У Златополі зазнав травм 52-річний чоловік. Загалом через російські удари постраждали п’ятеро людей.

Чим атакували

За добу російські війська застосували одну ракету, КАБ, БпЛА "Герань-2", три "Молнії", три FPV-дрони та 149 безпілотників, тип яких встановлюють.

Наслідки атак

У Харкові зазнали ушкоджень скління дитячого садка та два багатоквартирні будинки. У Богодухівському районі постраждав автомобіль у Світличному. На Ізюмщині пошкоджені два будинки — в Ізюмі та Балаклії. У Харківському районі зафіксували ушкодження чотирьох приватних будинків у Слатиному, будинку в Безруках, автомобілів у Циркунах та на трасі біля Дергачів. Також є пошкодження електромереж у Малій Данилівці.

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На Лозівщині ударів зазнали залізнична інфраструктура та електромережі в Орільці. У Златополі пошкоджені цивільне підприємство, 10 вантажівок, сім мікроавтобусів і трактор.

У Сахновщині постраждали залізнична інфраструктура, багатоквартирний будинок, дві господарські споруди та магазин. Ще один об’єкт залізничної інфраструктури пошкоджений у Слобожанському.

Евакуація людей

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 62 людини. Від початку роботи там зареєстрували 57 843 людини.

Ситуація на фронті

На фронті за добу відбулося 237 бойових зіткнень. На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили 10 атак. Російські війська намагалися просунутися біля Ізбицького та Стариці, а також у напрямку Устинівки та Хатнього. На Куп’янському напрямку окупанти сім разів атакували біля Глушківки, Курилівки та Ківшарівки, а також у напрямку Новоплатонівки.

Як повідомляли Новини.LIVE, російський безпілотник влучив у приватний житловий будинок у Чугуєві Харківської області. Внаслідок атаки загинули троє людей, серед них 11-річний хлопчик та 19-річна дівчина. За уточненою інформацією, третьою загиблою людиною став 45-річний чоловік.

Також Новини.LIVE писали, що Російські війська вранці, 3 серпня, атакували селище Печеніги на Харківщині. Дві ракети влучили у приватний сектор, де спалахнула пожежа. Вогонь охопив житловий будинок, господарчі споруди та автомобіль. Попередньо, постраждали десятеро людей, серед них двоє дітей. Рятувальники працюють на місці удару та ліквідовують наслідки атаки.

Харків Харківська область обстріли Олег Синєгубов атака
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина

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