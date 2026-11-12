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Главная Харьков По 19,5 тысячи гривен: кто из харьковчан получит помощь

По 19,5 тысячи гривен: кто из харьковчан получит помощь

Ua ru
12 ноября 2026 13:59
Зимняя поддержка в Харькове: когда выплатят 19,4 тыс. грн Новини.LIVE
Пенсионерки гуляют по городу. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Харькове около 84,5 тысячи человек подали заявки на получение единовременной денежной помощи "Зимняя поддержка". Средства будут начисляться в течение отопительного сезона 2026/27 года. При этом подача заявления не гарантирует получение денег: решение будет зависеть от результатов проверки и финансирования.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский городской совет.

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Когда выплатят деньги

В Харькове приняли около 84,5 тысячи заявок на получение единовременной денежной помощи "Зимняя поддержка". Ее размер составляет 19,4 тыс. грн на одно домохозяйство. Как сообщили в Департаменте социальной политики, выплаты планируется осуществлять в течение отопительного сезона 2026/27 года. В настоящее время международные и национальные организации анализируют списки заявителей, полученные от Харьковской областной военной администрации.

До этого информация о претендентах была передана в Пенсионный фонд Украины для проверки соответствия критериям уязвимости. Предварительный отбор проводили управления социальной защиты населения районных администраций Харьковского городского совета. Окончательное решение о назначении и выплате средств будут принимать международные и национальные организации, финансирующие программу.

Кто получит помощь

Харьковская городская территориальная община входит в перечень общин, расположенных на расстоянии 20–50 км от зоны боевых действий. Для таких территорий предусмотрена финансовая поддержка за счет средств международных и национальных организаций. Помощь назначается домохозяйствам, в составе которых есть люди из уязвимых категорий населения.

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В частности, речь идет о получателях:

  • пенсии по инвалидности;
  • жилищных субсидий;
  • пособия на детей одиноким матерям;
  • пособия при рождении ребенка;
  • выплат на детей из многодетных семей;
  • пособий людям с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;
  • пособия на проживание внутренне перемещенным лицам;
  • социальных выплат на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки;
  • пособия на содержание ребенка в семье патронатного воспитателя.

К уязвимым категориям также относятся одинокие нетрудоспособные люди пенсионного возраста, лица с инвалидностью и члены многодетных семей, даже если они не получают перечисленных социальных выплат.

Как будет определяться очередность

Выплачивать деньги планируют в несколько этапов. В первую очередь поддержку получат домохозяйства, члены которых относятся к наибольшему количеству категорий уязвимости. Во вторую очередь, если останется финансирование, средства смогут получить семьи, в составе которых есть люди хотя бы из одной такой категории.

Как сообщали Новини.LIVE, Ассоциация прифронтовых городов и общин и Ассоциация фармацевтов Украины объединяют усилия, чтобы обеспечить доступ к лекарственным средствам для людей, проживающих вблизи линии фронта. Соответствующий меморандум о сотрудничестве 9 ноября в Харькове подписали председатель АПМГ Игорь Терехов и глава АФУ Анастасия Рыжук.

Также Новини.LIVE сообщали, что жители Харькова, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах, могут получить бесплатную сезонную одежду и другие необходимые вещи. Помощь оказывается в пункте "Помоги ближнему", который работает на базе территориального центра Основянского района. С начала года поддержкой уже воспользовались более ста человек. Среди получателей помощи — переселенцы, пожилые люди и лица с инвалидностью.

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Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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