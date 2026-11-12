Пенсіонерки гуляють містом. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Харкові подали заявку на отримання одноразової грошової допомоги "Зимова підтримка" близько 84,5 тисячі людей. Кошти нараховуватимуть протягом опалювального сезону 2026/27 року. Водночас подання заяви не гарантує отримання грошей: рішення залежатиме від результатів перевірки та фінансування.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківську міську раду.

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Коли виплатять гроші

У Харкові прийняли близько 84,5 тисячі заяв на отримання одноразової грошової допомоги "Зимова підтримка". Її розмір становить 19,4 тис. грн на одне домогосподарство. Як повідомили в Департаменті соціальної політики, виплати планують здійснювати протягом опалювального сезону 2026/27 року. Наразі міжнародні та національні організації аналізують списки заявників, які отримали від Харківської обласної військової адміністрації.

Перед цим інформацію про претендентів передали до Пенсійного фонду України для перевірки відповідності критеріям вразливості. Попередній відбір проводили управління соціального захисту населення районних адміністрацій Харківської міської ради. Остаточне рішення про призначення та виплату коштів ухвалюватимуть міжнародні й національні організації, які фінансують програму.

Хто отримає допомогу

Харківська міська територіальна громада належить до переліку громад, розташованих на відстані 20–50 км від зони бойових дій. Для таких територій передбачили фінансову підтримку за кошти міжнародних і національних організацій. Допомогу призначають домогосподарствам, у складі яких є люди з вразливих категорій населення.

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Зокрема, йдеться про отримувачів:

пенсії з інвалідності;

житлових субсидій;

допомоги на дітей одиноким матерям;

допомоги при народженні дитини;

виплат на дітей із багатодітних сімей;

допомоги людям з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;

допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам;

соціальних виплат на дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;

допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя.

Також до вразливих категорій належать одинокі непрацездатні люди пенсійного віку, особи з інвалідністю та члени багатодітних родин, навіть якщо вони не отримують перелічених соціальних виплат.

Як визначатимуть черговість

Виплачувати гроші планують у кілька етапів. Насамперед підтримку отримають домогосподарства, члени яких належать до найбільшої кількості категорій вразливості. У другу чергу, якщо залишиться фінансування, кошти зможуть отримати родини, у складі яких є люди хоча б з однієї такої категорії.

Як повідомляли Новини.LIVE, асоціація прифронтових міст та громад та Асоціація фармацевтів України об’єднують зусилля, щоб забезпечити доступ до лікарських засобів для людей, які проживають поблизу лінії фронту. Відповідний меморандум про співпрацю 9 листопада у Харкові підписали голова АПМГ Ігор Терехов та очільниця АФУ Анастасія Рижук.

Також Новини.LIVE писали, що жителі Харкова, які опинилися у складних життєвих обставинах, можуть отримати безкоштовний сезонний одяг та інші необхідні речі. Допомогу надають у пункті "Допоможи ближньому", який працює на базі територіального центру Основ’янського району. Від початку року підтримкою вже скористалися понад сто людей. Серед отримувачів допомоги — переселенці, люди похилого віку та особи з інвалідністю.