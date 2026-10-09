Какое оружие применяет РФ для нанесения ударов по Харькову

Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: Харьковская ОВА

Россияне уже применили против Харькова все возможные виды оружия. Ситуация в городе остается напряженной. Атаки продолжаются беспрерывно. Для нанесения ударов используют ракеты, дроны и авиационные бомбы.

Об этом в комментарии журналистке Новини.LIVE Ясе Лепкой сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

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Чем РФ наносит удары по Харькову

По данным мэра, россияне за годы войны изменили тактику. Сначала били КАБами. Над городом летали самолеты. Впоследствии начали применять дроны.

"Тактика менялась, и вообще война меняется. Потом начали обстреливать нас "Шахедами", затем реактивными "Шахедами", "Искандеры" были",— отметил Терехов.

Также он добавил, что на этом враг не остановился. Сейчас в арсенале российской армии есть ударные FPV-дроны, беспилотники "Молния" и БпЛА других моделей.

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Ранее Новини.LIVE со ссылкой на мэра Игоря Терехова сообщал, что в Харькове открыли центр для переселенцев. На площадке площадью 500 квадратных метров будут оказывать помощь тем, кто нуждается в уходе. На обустройство площадки потратили 14 миллионов гривен.

Также Новини.LIVE писал, что Игорь Терехов назвал Харьков столицей несокрушимости Украины. Он заявил, что гордится харьковчанами. Даже те из них, кому приходится уезжать из родного города, душой остаются с Харьковом.