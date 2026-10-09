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Головна Харків По Харкову вже били всіма типами зброї: заява Терехова

По Харкову вже били всіма типами зброї: заява Терехова

Ua ru
9 жовтня 2026 08:50
Ексклюзив
Яку зброю РФ застосовує для ударів по Харкову
Міський голова Харкова Ігор Терехов. Фото: Харківська ОВА

Росіяни вже використали проти Харкова всі можливі типи зброї. Ситуація в місті залишається напруженою. Атаки тривають безперевно. Для ударів застосовує ракети, дрони та авіаційні бомби.

Про це в коментарі журналістці Новини.LIVE Ясі Лепкій повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

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Чим РФ б'є по Харкову

За даними міського голови, росіяни за роки війни змінили тактику. Спочатку били КАБами. Над містом літали літаки. Згодом почали застосовувати дрони.

"Тактика змінювалася, і взагалі війна змінюється. Потім почали нас обстрілювати "Шахедами", потім реактивними "Шахедами", "Іскандери" були", — зазначив Терехов.

Також він додав, що на цьому ворог не зупинився. Зараз в арсеналі російської армії є ударні FPV-дрони, безпілотники "Молнія" та БпЛА інших моделей.

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Раніше Новини.LIVE з посиланням на мера Ігоря Терехова повідомляв, що в Харкові відкрили простір для переселенців. На локації площею 500 квадратних метрів надаватимуть допомогу тим, хто потребує догляду. На облаштування простору витратили 14 мільйонів гривень.

Також Новини.LIVE писав, що Ігор Терехов назвав Харків столицею незламності України. Він заявив, що пишається харків'янами. Навіть ті з них, кому доводиться поїхати з рідном міста, душею залишаються з Харковом.

зброя Харків обстріли Ігор Терехов війна в Україні
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова

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