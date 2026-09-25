Житель Харькова организовывал незаконный выезд в Словакию

Задержанный мужчина. Фото: Главное управление Национальной полиции Харьковской области

В Харькове раскрыли схему незаконной переправки военнообязанного через государственную границу. 27-летний местный житель обещал организовать выезд мужчины в Словакию в обход официальных пунктов пропуска. За свои услуги он требовал 5000 долларов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

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Детали схемы

По данным следствия, мужчина должен был лично отвезти «клиента» из Харькова в Закарпатскую область. Там он планировал организовать незаконное пересечение границы в направлении Словакии вне контрольно-пропускных пунктов. Стоимость такой "услуги" составляла 5000 долларов. Из этой суммы 2000 предназначались за трансфер в западную часть Украины, а остальное — за инструктаж и сопровождение при преодолении пограничной полосы.

Что грозит

23 сентября правоохранители задержали мужчину в Харькове сразу после получения им всей суммы денег. Его задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Харьковчанину сообщили о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины по предварительному сговору группой лиц и из корыстных побуждений. Ему инкриминируется часть 3 статьи 332 Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время следствие устанавливает других лиц, которые могут быть причастны к организации незаконной переправки.

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Схемы уклонения от мобилизации

В Чугуевском районе Харьковской области директор коммунального предприятия, имеющего статус критически важного, организовал фиктивное трудоустройство двух знакомых военнообязанных мужчин. Их оформили машинистами по обслуживанию систем водоотведения очистных сооружений, хотя фактически они на работе не появлялись. Благодаря официальному трудоустройству мужчины получили отсрочку от призыва.

По версии следствия, директор знал о фиктивном трудоустройстве и скрывал отсутствие работников. Начисленную им зарплату он забирал себе. Правоохранители раскрыли схему, после чего мужчин уволили, а руководителю предприятия сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 УК Украины. В случае доказательства вины ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове раскрыли схему получения взяток за содействие в прохождении военно-медицинской комиссии. Подозрение было предъявлено представителю одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Он обещал помочь с оформлением документов и прохождением ВЛК. Суд уже избрал ему меру пресечения.

Также Новини.LIVE писали, что в Харькове 55-летнего гражданина Азербайджана обвиняют в организации незаконного выезда военнообязанного за границу. Он предлагал оформить фиктивное трудоустройство, «бронь» и командировку в Европу без возвращения. Дело уже передано в суд.