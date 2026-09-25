Харків’янин організовував незаконний виїзд до Словаччини

Чоловік, якого затримали. Фото: Головне управління Нацполіції Харківщини

У Харкові викрили схему незаконного переправлення військовозобов’язаного через державний кордон. 27-річний місцевий мешканець обіцяв організувати виїзд чоловіка до Словаччини поза офіційними пунктами пропуску. За свої послуги він вимагав 5000 доларів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

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Деталі схеми

За даними слідства, чоловік мав особисто відвезти "клієнта" з Харкова до Закарпатської області. Там він планував організувати незаконний перетин кордону в напрямку Словаччини поза контрольно-пропускними пунктами. Вартість такої "послуги" становила 5000 доларів. Із цієї суми 2000 призначалися за трансфер до західної частини України, а решта — за інструктаж і супровід під час подолання прикордонної смуги.

Що загрожує

23 вересня правоохоронці затримали чоловіка у Харкові безпосередньо після отримання всієї суми коштів. Його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Харків'янину повідомили про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України за попередньою змовою групою осіб та з корисливих мотивів. Йому інкримінують частину 3 статті 332 Кримінального кодексу України.

Наразі слідство встановлює інших осіб, які можуть бути причетними до організації незаконного переправлення.

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Схеми уникнення мобілізації

У Чугуївському районі Харківщини директор комунального підприємства, яке має статус критично важливого, організував фіктивне працевлаштування двох знайомих військовозобов’язаних чоловіків. Їх оформили машиністами з обслуговування систем водовідведення очисних споруд, хоча фактично вони на роботі не з’являлися. Завдяки офіційному працевлаштуванню чоловіки отримали бронювання та відстрочку від призову.

За версією слідства, директор знав про фіктивне працевлаштування та приховував відсутність працівників. Нараховану їм зарплату він забирав собі. Правоохоронці викрили схему, після чого чоловіків звільнили, а керівнику підприємства повідомили про підозру за ч. 1 ст. 114-1 КК України. У разі доведення вини йому загрожує від п’яти до восьми років ув’язнення.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Харкові викрили схему отримання хабарів за сприяння у проходженні військово-лікарської комісії. Підозру отримав представник одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Він обіцяв допомогти з оформленням документів і проходженням ВЛК. Суд уже обрав йому запобіжний захід.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові 55-річного громадянина Азербайджану обвинувачують в організації незаконного виїзду військовозобов'язаного за кордон. Він пропонував оформити фіктивне працевлаштування, "бронь" та відрядження до Європи без повернення. Справу вже передали до суду.