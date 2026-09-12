9-летний мальчик подорвался на российской мине под Харьковом

Дым после подрыва мины. Фото иллюстративное: УНИАН

В Прудянке 19-летний парень подорвался на мине, которую россияне дистанционно разбросали с помощью дронов. Он ехал по поселку на велосипеде и наехал на взрывоопасный предмет. Несмотря на ранения, парень самостоятельно добрался до больницы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на начальника Дергачевской МВА Вячеслава Задоренко.

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Парень, который подорвался на мине. Фото: di.gov.ua

Парень самостоятельно добрался до больницы

Инцидент произошел в Прудянке 11 сентября около 16:20. По словам Вячеслава Задоренко, 19-летний местный житель передвигался по поселку на велосипеде и наехал на одну из мин, которые российские войска дистанционно разбрасывают с помощью беспилотников. В результате взрыва парень получил осколочные ранения левой кисти, лица и правого глаза. Несмотря на травмы, он смог самостоятельно доехать до Дергачевской центральной больницы. Медики оказали пострадавшему необходимую помощь. На данный момент угрозы его жизни нет.

Россияне атаковали предприятие в Дергачах

В тот же день около 20:00 россияне атаковали беспилотником неустановленного типа частное предприятие в Дергачах. В результате удара были разрушены гараж и автомобили. Люди во время этой атаки не пострадали.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что российские войска в течение прошедших суток наносили удары по Харьковской области авиабомбами и беспилотниками. В Лозовской общине, по словам городского головы Сергея Зеленского, зафиксированы значительные разрушения промышленного предприятия и логистических объектов.

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Также Новини.LIVE сообщали, что 9 сентября российские войска также атаковали Харьков. Один из ударов пришелся на Слободской район, где пострадали трое человек. В результате атаки повреждены семь многоэтажных домов, выбито более 100 окон и повреждены электросети. Еще два района города подверглись ударам, но там обошлось без пострадавших. Коммунальщики работают на местах и устраняют последствия атаки.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что российские войска атаковали железнодорожный поезд в Харьковской области. Удар беспилотника зафиксировали утром 9 сентября возле села Искра. Дрон попал в заднюю часть поезда, после чего возник пожар. Предварительно пострадали шесть человек, на месте работают медики и спасатели.