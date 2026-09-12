9-річний хлопець підірвався на російській міні під Харковом

Дим від підриву міни. Фото ілюстративне: УНІАН

У Прудянці 19-річний хлопець підірвався на міні, яку росіяни дистанційно розкидали за допомогою дронів. Він їхав селищем на велосипеді та наїхав на вибухонебезпечний предмет. Попри поранення, хлопець самостійно дістався лікарні.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на начальника Дергачівської МВА В’ячеслава Задоренка.

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Хлопець, який підірвався на міні. Фото: di.gov.ua

Хлопець самостійно дістався лікарні

Подія сталася у Прудянці 11 вересня близько 16:20. За словами В’ячеслава Задоренка, 19-річний місцевий житель пересувався селищем на велосипеді та наїхав на одну з мін, які російські війська дистанційно розкидають за допомогою безпілотників. Унаслідок вибуху хлопець дістав уламкові поранення лівої кисті, обличчя та правого ока. Попри травми, він зміг самостійно доїхати до Дергачівської центральної лікарні. Медики надали потерпілому необхідну допомогу. Наразі загрози його життю немає.

Росіяни атакували підприємство у Дергачах

Того ж дня близько 20:00 росіяни атакували безпілотником невстановленого типу приватне підприємство у Дергачах. Унаслідок удару зазнали руйнувань гараж та автомобілі. Люди під час цієї атаки не постраждали.

Раніше Новини.LIVE писали, що російські війська протягом минулої доби били по Харківщині авіабомбами й безпілотниками.У Лозівській громаді, за словами міського голови Сергія Зеленського, є суттєві руйнування промислового підприємства та об'єктів логістики.

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Також Новини.LIVE повідомляли, що 9 вересня російські війська також атакували Харків. Один із ударів припав на Слобідський район, де постраждали троє людей. Унаслідок атаки пошкоджено сім багатоповерхівок, вибито понад 100 вікон та електромережі. Ще два райони міста зазнали ударів, але там обійшлося без постраждалих. Комунальники працюють на місцях та усувають наслідки атаки.

Крім того, Новини.LIVE інформували, що російські війська атакували залізничний потяг на Харківщині. Удар безпілотника зафіксували вранці 9 вересня біля села Іскра. Дрон влучив у задню частину потяга, після чого виникла пожежа. Попередньо постраждали шестеро людей, на місці працюють медики та рятувальники.