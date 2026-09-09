Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыLifeМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Под обстрелом 11 населенных пунктов на Харьковщине: есть погибший

Под обстрелом 11 населенных пунктов на Харьковщине: есть погибший

Ua ru
9 сентября 2026 10:01
Обстрелы Харьковской области: погиб мужчина, восемь человек пострадали
Пожар после атаки. Фото: Харьковская ОВА

За сутки российские войска атаковали Харьков и 11 населённых пунктов области. В результате ударов один человек погиб, ещё восемь пострадали. Среди них — двое мужчин в Харькове и жители Золочева и Дергачей. Под ударами оказались жилые дома, АЗС, автомобили и электросети. Враг также активно применял беспилотники.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

Реклама

Жертвы атак

В Харькове ранения получили 43-летний и 45-летний мужчины. В Дергачах травмирован 41-летний мужчина. В Золочеве ранен 63-летний мужчина. Еще трое человек — женщины 39 и 75 лет и 73-летний мужчина — получили острую стрессовую реакцию. В селе Подлиман Боровской общины погиб 55-летний водитель. Там же 49-летняя женщина перенесла острую стрессовую реакцию.

Также медики оказали помощь 81-летнему мужчине, получившему ранения 29 августа в Купянске.

Чем атаковали

Российские войска применили три КАБа, два БПЛА "Герань-2", четыре "Молнии" и 11 FPV-дронов. Еще 97 беспилотников имеют неустановленный тип.

Читайте также:

Последствия ударов

В Харькове пострадали многоквартирный дом, три АЗС, легковой автомобиль и два грузовика. В Золочеве были повреждены пять частных домов, административное здание, склад, электросети и два автомобиля. Еще две машины повреждены в Мироновке и Довжике, а электросети — в Корбиных Иванах.

В Изюмском районе повреждены частный дом в Осколе и автомобиль в Подлимане. В Дергачах пострадали здание, грузовик и легковой автомобиль. В Русской Лозовой повреждены частный дом и два автомобиля.

В Чугуевском районе повреждены электросети в Кирилловке и частный дом в Москалевке.

Эвакуация людей

Транзитный эвакуационный пункт в Лозовой за сутки принял 260 человек. Всего с начала работы там зарегистрировали 58 353 человека.

Бои на фронте

На фронте за сутки произошло 263 боевых столкновения. На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отразили 10 атак. Российские войска пытались продвинуться в районе Лимана, Старицы, Волчанска, Чайковки, Малой Волчьей и Рубежного, а также в направлении Устиновки. На Купянском направлении оккупанты шесть раз штурмовали позиции украинских военных в направлении Купянска, Куриловки, Глушковки и Новоосинового.

Как сообщали Новини.LIVE, утром 3 августа российские войска атаковали поселок Печениги в Харьковской области. Две ракеты попали в частный сектор, где вспыхнул пожар. Огонь охватил жилой дом, хозяйственные постройки и автомобиль. По предварительным данным, пострадали десять человек, среди них двое детей. Спасатели работают на месте удара и ликвидируют последствия атаки.

Также Новини.LIVE сообщали, что российские оккупанты поздно вечером 7 сентября атаковали Харьков с помощью дронов. Один из вражеских беспилотников попал в многоэтажный дом в Киевском районе города. Известно об одном пострадавшем.

Харьков Харьковская область обстрелы Новости Харькова Олег Синегубов атака
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации