Обстрелы Харьковской области: погиб мужчина, восемь человек пострадали

Пожар после атаки. Фото: Харьковская ОВА

За сутки российские войска атаковали Харьков и 11 населённых пунктов области. В результате ударов один человек погиб, ещё восемь пострадали. Среди них — двое мужчин в Харькове и жители Золочева и Дергачей. Под ударами оказались жилые дома, АЗС, автомобили и электросети. Враг также активно применял беспилотники.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

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Жертвы атак

В Харькове ранения получили 43-летний и 45-летний мужчины. В Дергачах травмирован 41-летний мужчина. В Золочеве ранен 63-летний мужчина. Еще трое человек — женщины 39 и 75 лет и 73-летний мужчина — получили острую стрессовую реакцию. В селе Подлиман Боровской общины погиб 55-летний водитель. Там же 49-летняя женщина перенесла острую стрессовую реакцию.

Также медики оказали помощь 81-летнему мужчине, получившему ранения 29 августа в Купянске.

Чем атаковали

Российские войска применили три КАБа, два БПЛА "Герань-2", четыре "Молнии" и 11 FPV-дронов. Еще 97 беспилотников имеют неустановленный тип.

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Последствия ударов

В Харькове пострадали многоквартирный дом, три АЗС, легковой автомобиль и два грузовика. В Золочеве были повреждены пять частных домов, административное здание, склад, электросети и два автомобиля. Еще две машины повреждены в Мироновке и Довжике, а электросети — в Корбиных Иванах.

В Изюмском районе повреждены частный дом в Осколе и автомобиль в Подлимане. В Дергачах пострадали здание, грузовик и легковой автомобиль. В Русской Лозовой повреждены частный дом и два автомобиля.

В Чугуевском районе повреждены электросети в Кирилловке и частный дом в Москалевке.

Эвакуация людей

Транзитный эвакуационный пункт в Лозовой за сутки принял 260 человек. Всего с начала работы там зарегистрировали 58 353 человека.

Бои на фронте

На фронте за сутки произошло 263 боевых столкновения. На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отразили 10 атак. Российские войска пытались продвинуться в районе Лимана, Старицы, Волчанска, Чайковки, Малой Волчьей и Рубежного, а также в направлении Устиновки. На Купянском направлении оккупанты шесть раз штурмовали позиции украинских военных в направлении Купянска, Куриловки, Глушковки и Новоосинового.

Как сообщали Новини.LIVE, утром 3 августа российские войска атаковали поселок Печениги в Харьковской области. Две ракеты попали в частный сектор, где вспыхнул пожар. Огонь охватил жилой дом, хозяйственные постройки и автомобиль. По предварительным данным, пострадали десять человек, среди них двое детей. Спасатели работают на месте удара и ликвидируют последствия атаки.

Также Новини.LIVE сообщали, что российские оккупанты поздно вечером 7 сентября атаковали Харьков с помощью дронов. Один из вражеских беспилотников попал в многоэтажный дом в Киевском районе города. Известно об одном пострадавшем.