Обстріли Харківщини: загинув чоловік, восьмеро постраждали

Пожежа після атаки. Фото: Харківська ОВА

Російські війська за добу атакували Харків і 11 населених пунктів області. Внаслідок ударів одна людина загинула, ще восьмеро постраждали. Серед них — двоє чоловіків у Харкові та люди в Золочеві й Дергачах. Під ударами опинилися житлові будинки, АЗС, автомобілі та електромережі. Ворог також активно застосовував безпілотники.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

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Жертви атак

У Харкові поранень зазнали 43-річний та 45-річний чоловіки. У Дергачах травмований 41-річний чоловік. У Золочеві поранено 63-річного чоловіка. Ще троє людей — жінки 39 та 75 років і 73-річний чоловік — отримали гостру реакцію на стрес. У селі Підлиман Борівської громади загинув 55-річний водій. Там же 49-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес.

Також медики допомогли 81-річному чоловікові, який зазнав поранень 29 серпня у Куп’янську.

Чим атакували

Російські війська застосували три КАБи, два БпЛА "Герань-2", чотири "Молнії" та 11 FPV-дронів. Ще 97 безпілотників мають невстановлений тип.

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Наслідки ударів

У Харкові постраждали багатоквартирний будинок, три АЗС, легковик і дві вантажівки. У Золочеві зазнали ушкоджень п’ять приватних будинків, адмінбудівля, склад, електромережі та два автомобілі. Ще дві машини пошкоджені у Миронівці та Довжику, а електромережі — у Корбиніх Іванах.

На Ізюмщині пошкоджені приватний будинок в Осколі та автомобіль у Підлимані. У Дергачах постраждали будівля, вантажівка та легковик. У Руській Лозовій зазнали ушкоджень приватний будинок і два автомобілі.

У Чугуївському районі пошкоджені електромережі в Кирилівці та приватний будинок у Москалівці.

Евакуація людей

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 260 людей. Загалом від початку роботи там зареєстрували 58 353 людини.

Бої на фронті

На фронті за добу відбулося 263 бойові зіткнення. На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили 10 атак. Російські війська намагалися просунутися біля Лимана, Стариці, Вовчанська, Чайківки, Малої Вовчої та Рубіжного, а також у напрямку Устинівки. На Куп’янському напрямку окупанти шість разів штурмували позиції українських військових у напрямку Куп’янська, Курилівки, Глушківки та Новоосинового.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська вранці, 3 серпня, атакували селище Печеніги на Харківщині. Дві ракети влучили у приватний сектор, де спалахнула пожежа. Вогонь охопив житловий будинок, господарчі споруди та автомобіль. Попередньо, постраждали десятеро людей, серед них двоє дітей. Рятувальники працюють на місці удару та ліквідовують наслідки атаки.

Також Новини.LIVE писали, що російські окупанти пізно ввечері 7 вересня атакували Харків дронами. Один з ворожих безпілотників влучив в багатоповерхівку у Київському районі міста. Відомо про одну постраждалу людину.