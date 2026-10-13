В Харькове под завалами дома ищут четырёх человек

Дом, по которому нанесла удар РФ. Фото: Новини.LIVE

В Харькове в результате российского удара был разрушен подъезд жилого дома. Спасатели обнаружили тела трёх погибших, ещё 15 человек пострадали. Под обломками могут оставаться четверо человек. Во время разбора завалов обрушилась конструкция верхних этажей, в результате чего один из спасателей получил тяжелые травмы. Работы на месте удара продолжаются.

Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщил пресс-секретарь Главного управления ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко.

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Люди под завалами

В результате российской атаки в Харькове зафиксировали пять мест попаданий. На четырёх из них спасатели уже ликвидировали пожары. Самая сложная ситуация сохраняется возле жилого дома, где почти полностью разрушен подъезд с первого по четвёртый этажи.

Спасатели всю ночь разбирали завалы вместе с коммунальщиками. Им удалось спасти четырех человек и извлечь из-под обломков тела трех погибших. В то же время есть информация, что под разрушенными конструкциями могут находиться ещё четверо человек. Эти данные сейчас проверяются.

"Поступала информация, что под завалами могут находиться четыре человека. Но она проверяется. Подразделения ГСЧС будут работать на месте до тех пор, пока полностью не разберут завалы и не убедятся, что под ними никого нет", — сообщил Василенко.

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Всего в Харькове в результате атаки пострадали 15 человек. Их число может измениться, поскольку жители продолжают обращаться за медицинской помощью.

Травма спасателя

Во время поисковых работ на месте разрушенного подъезда произошло ещё одно опасное происшествие. Когда спасатели разбирали обломки, обрушилась конструкция верхних этажей дома. В результате один из сотрудников ГСЧС получил тяжёлые травмы.

"Во время ликвидации последствий атаки, когда спасатели работали на этом участке, произошло обрушение конструкции верхних этажей. Травму получил спасатель, который разбирал завалы. Его госпитализировали. Сейчас он находится в больнице, состояние тяжелое", — рассказал представитель ГСЧС.

По словам Василенко, спасатели и коммунальные службы работали всю ночь, несмотря на постоянную угрозу новых российских ударов. В воздухе оставались вражеские беспилотники, в частности "Молнии", а также сохранялась опасность атак реактивными дронами. В настоящее время разбор завалов продолжается. Спасатели проверяют разрушенные конструкции, чтобы найти всех людей, которые могут оставаться под обломками.

Удар по Изюму

Российские войска также нанесли удары по Изюму в Харьковской области. В результате обстрелов в городе возникло несколько пожаров по разным адресам. Огонь охватил два жилых дома, хозяйственные постройки и гаражи. Также загорелись торговые павильоны на территории местного рынка. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Последствия обстрелов Харьковской области

За прошедшие сутки российские войска атаковали Харьков и 16 населенных пунктов области. В областном центре повреждены 10 многоквартирных и 13 частных домов, спорткомплекс, 11 автомобилей, гражданское предприятие, железнодорожная инфраструктура и помещение банка. В Купянском районе пострадали административное здание, электросети и жилой дом. В Изюмском районе повреждены четыре дома, электросети и магазин. В Харьковском районе повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, административное здание и железнодорожная инфраструктура. В Лозовой пострадали два дома, а в Победе — магазин. В Чугуевском районе повреждены гражданское предприятие, два трактора, комбайн и электросети.

Погибшие и пострадавшие

В результате российских обстрелов Харьковской области за прошедшие сутки погибли четыре человека. Еще 51 человек пострадал, среди них четверо детей. Больше всего — зафиксировали в Харькове. Там российские атаки унесли жизни трех человек. Еще 37 человек получили ранения, в том числе 10-летний мальчик и 16-летняя девушка, у которых развилась острая стрессовая реакция. В Лозовой погибла 71-летняя женщина. Еще семь женщин и девятилетняя девочка перенесли острую стрессовую реакцию. В Червоной Поляне Барвинковской общины острую стрессовую реакцию зафиксировали у двух женщин в возрасте 54 и 60 лет и у 14-летнего мальчика. В поселке Высокий ранение получил 49-летний мужчина. Также острую реакцию на стресс испытала 71-летняя женщина. В селе Победа Лозовской общины после российского обстрела острую реакцию на стресс зафиксировали у 38-летней женщины.

Чем атаковали россияне

За прошедшие сутки российская армия применяла против Харькова и области ракеты, управляемые авиабомбы и ударные беспилотники различных типов. По предоставленным данным, враг использовал:

9 ракет;

1 управляемую авиабомбу;

7 беспилотников типа "Герань-2";

5 беспилотников типа "Молния";

3 FPV-дрона;

24 беспилотника, тип которых устанавливается.

Эвакуация из Харьковской области

В Харьковской области продолжается эвакуация людей из опасных территорий. За прошедшие сутки транзитный эвакуационный пункт в Лозовой принял 171 человека. Всего с момента начала работы пункта там зарегистрировали 64 497 человек.

Ситуация на фронте

За прошедшие сутки на фронте зафиксировали 203 боевых столкновения между украинскими военными и российскими оккупантами. На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили 20 атак противника. Российские войска пытались продвинуться вблизи Старицы, Избицкого, Волчанских Хуторов и Зыбиного. Также оккупанты атаковали в направлении Захаревки, Варваровки, Радьковки и Дорошевки. На Купянском направлении за последние сутки российские войска штурмовых действий не проводили.

Как сообщали Новини.LIVE, вечером в воскресенье, 11 октября, в пригороде Харькова прогремела серия взрывов, а на территории энергетического объекта зафиксировали попадание. Ранее в тот же день президент США Дональд Трамп заявил о якобы достигнутой договоренности об энергетическом прекращении огня между Украиной и Россией.

Также Новини.LIVE сообщали, что 10 октября российские войска нанесли удар по поликлинике в Слободском районе Харькова. В момент атаки медучреждение работало и принимало пациентов. По последним данным, ранения получили пять человек, среди которых сотрудник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Здание подверглось серьезным разрушениям.