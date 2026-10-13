У Харкові під завалами будинку шукають чотирьох людей

Будинок, в який влучила РФ. Фото: Новини.LIVE

У Харкові після російської атаки зруйновано під’їзд житлового будинку. Рятувальники знайшли тіла трьох загиблих, ще 15 людей постраждали. Під уламками можуть залишатися четверо людей. Під час розбору завалів обвалилася конструкція верхніх поверхів, через що один із рятувальників дістав важкі травми. Роботи на місці удару тривають.

Про це в ефірі Ранок.LIVE повідомив речник Головного управління ДСНС у Харківській області Євген Василенко.

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Люди під завалами

Унаслідок російської атаки в Харкові зафіксували п'ять місць влучань. На чотирьох із них рятувальники вже ліквідували пожежі. Найскладніша ситуація залишається біля житлового будинку, де майже повністю зруйновано під'їзд із першого по четвертий поверхи.

Рятувальники всю ніч розбирали завали разом із комунальниками. Їм вдалося врятувати чотирьох людей та дістати з-під уламків тіла трьох загиблих. Водночас є інформація, що під зруйнованими конструкціями можуть перебувати ще четверо людей. Ці дані наразі перевіряють.

"Була інформація, що під завалами можуть перебувати четверо людей. Але вона перевіряється. Підрозділи ДСНС працюватимуть на місці доти, доки повністю не розберуть завали та не переконаються, що під ними нікого немає", — повідомив Василенко.

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Загалом у Харкові внаслідок атаки постраждали 15 людей. Їх кількість може змінитися, оскільки мешканці продовжують звертатися по медичну допомогу.

Травмування рятувальника

Під час пошукових робіт на місці зруйнованого під'їзду сталася ще одна небезпечна подія. Коли рятувальники розбирали уламки, обвалилася конструкція верхніх поверхів будинку. Унаслідок цього один із працівників ДСНС дістав важкі травми.

"Під час ліквідації наслідків атаки, коли рятувальники працювали на цій локації, сталося руйнування конструкції верхніх поверхів. Травмувався рятувальник, який розбирав завали. Його госпіталізували. Зараз він перебуває в лікарні, стан важкий", — розповів речник ДСНС.

За словами Василенка, рятувальники та комунальні служби працювали всю ніч, попри постійну загрозу нових російських ударів. У повітрі залишалися ворожі безпілотники, зокрема "Молнії", а також зберігалася небезпека атак реактивними дронами. Наразі розбір завалів триває. Рятувальники перевіряють зруйновані конструкції, щоб знайти всіх людей, які можуть залишатися під уламками.

Удар по Ізюму

Російські війська також завдали ударів по Ізюму на Харківщині. Унаслідок обстрілів у місті виникло кілька пожеж за різними адресами. Вогонь охопив два житлові будинки, господарські споруди та гаражі. Також загорілися торговельні павільйони на території місцевого ринку. За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає.

Наслідки обстрілів Харківщини

Протягом минулої доби російські війська атакували Харків та 16 населених пунктів області. В обласному центрі пошкоджено 10 багатоквартирних і 13 приватних будинків, спорткомплекс, 11 автомобілів, цивільне підприємство, залізничну інфраструктуру та приміщення банку. У Куп’янському районі постраждали адміністративна будівля, електромережі та житловий будинок. В Ізюмському районі пошкоджено чотири будинки, електромережі та магазин. У Харківському районі пошкоджено житло, господарські споруди, адміністративну будівлю та залізничну інфраструктуру. У Лозовій постраждали два будинки, а в Перемозі — магазин. У Чугуївському районі пошкоджено цивільне підприємство, два трактори, комбайн та електромережі.

Загиблі та постраждалі

Унаслідок російських обстрілів Харківщини за минулу добу загинули четверо людей. Ще 51 людина постраждала, серед них четверо дітей. Найбільше — зафіксували у Харкові. Там російські атаки забрали життя трьох людей. Ще 37 людей отримали поранення, зокрема 10-річний хлопчик та 16-річна дівчина, які зазнали гострої реакції на стрес. У Лозовій загинула 71-річна жінка. Ще сім жінок та дев'ятирічна дівчинка зазнали гострої реакції на стрес. У Червоній Поляні Барвінківської громади гостру реакцію на стрес зафіксували у двох жінок віком 54 і 60 років та 14-річного хлопчика. У селищі Високий поранення отримав 49-річний чоловік. Також гострої реакції на стрес зазнала 71-річна жінка. У селі Перемога Лозівської громади після російського обстрілу гостру реакцію на стрес зафіксували у 38-річної жінки.

Чим атакували росіяни

Протягом минулої доби російська армія застосовувала проти Харкова та області ракети, керовані авіабомби й ударні безпілотники різних типів. За наданими даними, ворог використав:

9 ракет;

1 керовану авіабомбу;

7 безпілотників типу "Герань-2";

5 безпілотників типу "Молнія";

3 FPV-дрони;

24 безпілотники, тип яких встановлюють.

Евакуація з Харківщини

На Харківщині триває евакуація людей із небезпечних територій. Протягом минулої доби транзитний евакуаційний пункт у Лозовій прийняв 171 людину. Загалом від початку роботи пункту там зареєстрували 64 497 людей.

Ситуація на фронті

Протягом минулої доби на фронті зафіксували 203 бойові зіткнення між українськими військовими та російськими окупантами. На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили 20 атак противника. Російські війська намагалися просунутися поблизу Стариці, Ізбицького, Вовчанських Хуторів та Зибиного. Також окупанти атакували в напрямку Захарівки, Варварівки, Радьківки та Дорошівки. На Куп'янському напрямку протягом минулої доби російські війська штурмових дій не проводили.

Як повідомляли Новини.LIVE, ввечері в неділю, 11 жовтня, у передмісті Харкова пролунала серія вибухів, а на території енергетичного об’єкта зафіксували влучання. Раніше того ж дня президент США Дональд Трамп заявив про нібито досягнуту домовленість щодо енергетичного припинення вогню між Україною та Росією.

Також Новини.LIVE писали, що 10 жовтня, російські війська вдарили по поліклініці у Слобідському районі Харкова. У момент атаки медзаклад працював і приймав пацієнтів. За останніми даними, поранення отримали п'ятеро людей, серед яких працівник Державної служби з надзвичайних ситуацій. Будівля зазнала серйозних руйнувань.