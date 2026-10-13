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Главная Харьков Под завалами — люди: Терехов об ударах "Бандеролей" по Харькову

Под завалами — люди: Терехов об ударах "Бандеролей" по Харькову

Ua ru
13 октября 2026 00:35
Эксклюзив
Вечером 12 октября 2026 года РФ атаковала Харьков почти десятком "Бандеролей"
Спасатель тушит пожар. Фото иллюстративное: ГСЧС Житомирщины

Вечером в понедельник, 12 октября, россияне атаковали Харьков ракетами "Бандероль". Зафиксировали девять попаданий. Разрушились многоэтажные жилые дома. Продолжаются спасательно-поисковые работы. Под завалами находятся люди — число пострадавших может расти.

Об этом в комментарии журналистке Новини.LIVE Веронике Марченко сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

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Последствия обстрела Харькова вечером 12 октября

По словам мэра, пострадавших не менее восьми.

"По состоянию на данный момент восемь пострадавших, но пока окончательно неизвестно. Все попадания пришлись на Холодногорский и Шевченковский районы города", — отметил мэр.

По информации начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова, по состоянию на 00:01 в результате ударов РФ по Холодногорскому району Харькова пострадали семь человек. У шестерых — ранения, а у одной женщины — острая стрессовая реакция. Среди раненых — 19-летний парень. Он находится в тяжелом состоянии, так как получил сильные ожоги.

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Скриншот сообщения t.me/synegubov

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова сообщал, что 12 октября Холодногорский район Харькова несколько раз подвергался российским ударам. В частности, в результате атаки получила повреждения пятиэтажка. Вспыхнул пожар. Есть пострадавшие.

Также Новини.LIVE писал, что в результате серии ударов по Киевскому району Харькова днем 12 октября пострадали 22 человека. У большинства из них диагностировали острую реакцию на стресс, а у нескольких — ранения. Среди потерпевших — двое детей.

Харьков обстрелы Игорь Терехов война в Украине пострадавшие
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва

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