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Головна Харків Під завалами — люди: Терехов про удари "Бандеролей" по Харкову

Під завалами — люди: Терехов про удари "Бандеролей" по Харкову

Ua ru
13 жовтня 2026 00:35
Ексклюзив
Увечері 12 жовтня 2026 року РФ атакувала Харків майже десятком "Бандеролів"
Рятувальник гасить пожежу. Фото ілюстративне: ДСНС Житомирщини

Увечері в понеділок, 12 жовтня, росіяни атакували Харків "Бандеролями". Сталося дев'ять влучань. Зруйнувалися багатоповерхові житлові будинки. Тривають рятувально-пошукові роботи. Під завалами є люди — кількість постраждалих може зростати.

Про це в коментарі журналістці Новини.LIVE Вероніці Марченко повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

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Наслідки обстрілу Харкова ввечері 12 жовтня 

За словами мера, постраждалих щонайменше восьмеро

"Станом на цю годину вісім постраждалих, але поки що остаточно невідомо. Усі влучання прийшлося по Холодногірському та Шевченкіському району міста", — зазначив мер.

За інформацією начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, станом на 00:01 унаслідок ударів РФ по Холодногірському району Харкова постраждалих семеро людей. У шістьох — поранення, а в однієї жінки гостра реакція на стрес. Серед поранених — 19-річний хлопець. Він перебуває у важкому стані, оскільки зазнав сильних опіків.

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Скриншот повідомлення t.me/synegubov

Раніше Новини.LIVE з посиланням на начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова повідомляв, що 12 жовтня Холодногірський район Харкова декілька разів зазнавав російських ударів. Зокрема, від атаки зазнала пошкоджень житлова п'ятиповерхівка. Спалахнула пожежа. Постраждали люди.

Також Новини.LIVE писав, що внаслідок низки ударів по Київському районі Харкова вдень 12 жовтня постраждали 22 людей. У більшості з них діагностували гостру реакцію на стрес, а ще в декількох — поранення. Серед потерпілих — двоє дітей.

Харків обстріли Ігор Терехов війна в Україні постраждалі
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова

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