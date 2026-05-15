Поддержка предпринимателей в Харькове: центр Дія.Бізнес открыт

Открытие центра. Фото: пресс-служба Дия.Бизнес

В Харькове официально возобновил работу центр поддержки предпринимателей Дія.Бізнес. Именно он стал первым центром сети в Украине, который открыли еще в 2020 году. После вынужденной паузы из-за полномасштабной войны пространство снова принимает предпринимателей. Здесь можно получить консультации, пройти обучение, найти партнеров и воспользоваться грантовыми возможностями.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу Дія.Бізнес.

Возвращение центра

Центр Дія.Бізнес возобновил работу 13 мая 2026 года. Для Харькова это стало не только открытием нового пространства для предпринимателей, но и символом того, что город продолжает работать даже под постоянной угрозой обстрелов.

"Для нас было принципиально важно как можно скорее возобновить работу центра Дія.Бізнес в Харькове, ведь это не просто физическое пространство, а точка опоры для предпринимательского сообщества города", — отметила заместитель министра цифровой трансформации Валерия Коваль.

Она добавила, что предприниматели здесь могут получать консультации, участвовать в образовательных программах, находить партнеров и формировать новые возможности для развития собственного дела.

Читайте также:

Работники Дія.Бізнесу. Фото: пресс-служба Дия.Бизнес

Поддержка бизнеса

Именно Харьков стал первым городом, где в 2020 году открыли центр Дія.Бизнес. За это время тысячи предпринимателей воспользовались консультациями, грантовыми программами и инструментами для развития бизнеса.

"Харьков занимает особое место в истории Дія.Бізнес, ведь именно здесь в 2020 году открылся первый центр сети", — отметил директор директората развития цифровых инноваций Артем Платонов.

По его словам, сегодня сеть Дія.Бізнес насчитывает уже 16 центров в Украине и за рубежом, а возобновление работы харьковского пространства — это поддержка бизнеса, который продолжает работать и держать экономику региона, несмотря на войну.

Новые возможности

Центр работает по адресу: ул. Коцарская, 2/4. Пространство площадью 300 квадратных метров создали для поддержки малого и среднего бизнеса, развития партнерств и профессионального нетворкинга. Здесь предприниматели могут получить консультации, пройти обучение, присоединиться к акселерационным программам и найти возможности для масштабирования собственного дела.

"Для нас важно быть рядом на этом пути — чтобы предприниматели могли бесплатно получать консультации, иметь доступ к образовательным и грантовым возможностям и становиться частью сильного предпринимательского сообщества", — отметил директор Офиса по развитию предпринимательства и экспорта Андрей Талама.

Комната в центре. Фото: пресс-служба Дія.Бізнес

Цифровое развитие

Одним из направлений работы центра стала поддержка цифровой трансформации бизнеса. Предприниматели могут пройти специальный тест "Компас цифровой зрелости", который помогает оценить уровень диджитализации компании и получить персональные рекомендации для развития. В центре также работает физическая pop-up локация для презентации товаров и онлайн Pop-Up зона, которая помогает бизнесу продвигать продукцию в интернете и искать новых клиентов.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове готовят к запуску сухой фонтан на площади Свободы. Место уже активно приводят в порядок после зимнего сезона. Мастера проверяют все системы и очищают оборудование. Открыть фонтан планируют ориентировочно на следующей неделе.

Также Новини.LIVE писали, что в Харькове открыли новую подземную школу, рассчитанную на 1800 учеников. Это первое такое заведение в Слободском районе города. Строительство длилось около года и финансировалось из городского и государственного бюджетов. Однако таких школ необходимо еще более десяти, чтобы покрыть все потребности.