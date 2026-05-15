Підтримка підприємців у Харкові: центр Дія.Бізнес відкритий

Відкриття центру. Фото: пресслужба Дія.Бізнес

У Харкові офіційно відновив роботу центр підтримки підприємців Дія.Бізнес. Саме він став першим центром мережі в Україні, який відкрили ще у 2020 році. Після вимушеної паузи через повномасштабну війну простір знову приймає підприємців. Тут можна отримати консультації, пройти навчання, знайти партнерів та скористатися грантовими можливостями.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу Дія.Бізнес.

Повернення центру

Центр Дія.Бізнес відновив роботу 13 травня 2026 року. Для Харкова це стало не лише відкриттям нового простору для підприємців, а й символом того, що місто продовжує працювати навіть під постійною загрозою обстрілів.

"Для нас було принципово важливо якомога швидше відновити роботу центру Дія.Бізнес у Харкові, адже це не просто фізичний простір, а точка опори для підприємницької спільноти міста", — зазначила заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль.

Вона додала, що підприємці тут можуть отримувати консультації, долучатися до освітніх програм, знаходити партнерів та формувати нові можливості для розвитку власної справи.

Читайте також:

Працівники Дія.Бізнесу. Фото: пресслужба Дія.Бізнес

Підтримка бізнесу

Саме Харків став першим містом, де у 2020 році відкрили центр Дія.Бізнес. За цей час тисячі підприємців скористалися консультаціями, грантовими програмами та інструментами для розвитку бізнесу.

"Харків посідає особливе місце в історії Дія.Бізнес, адже саме тут у 2020 році відкрився перший центр мережі", — зазначив директор директорату розвитку цифрових інновацій Артем Платонов.

За його словами, сьогодні мережа Дія.Бізнес налічує вже 16 центрів в Україні та за кордоном, а відновлення роботи харківського простору — це підтримка бізнесу, який продовжує працювати та тримати економіку регіону попри війну.

Нові можливості

Центр працює за адресою: вул. Коцарська, 2/4. Простір площею 300 квадратних метрів створили для підтримки малого та середнього бізнесу, розвитку партнерств і професійного нетворкінгу. Тут підприємці можуть отримати консультації, пройти навчання, долучитися до акселераційних програм та знайти можливості для масштабування власної справи.

"Для нас важливо бути поруч на цьому шляху — щоб підприємці могли безоплатно отримувати консультації, мати доступ до освітніх і грантових можливостей та ставати частиною сильної підприємницької спільноти", — зазначив директор Офісу з розвитку підприємництва та експорту Андрій Талама.

Кімната в центрі. Фото: пресслужба Дія.Бізнес

Цифровий розвиток

Одним із напрямів роботи центру стала підтримка цифрової трансформації бізнесу. Підприємці можуть пройти спеціальний тест "Компас цифрової зрілості", який допомагає оцінити рівень диджиталізації компанії та отримати персональні рекомендації для розвитку. У центрі також працює фізична pop-up локація для презентації товарів та онлайн Pop-Up зона, яка допомагає бізнесу просувати продукцію в інтернеті та шукати нових клієнтів.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Харкові готують до запуску сухий фонтан на площі Свободи. Місце вже активно приводять до ладу після зимового сезону. Майстри перевіряють усі системи та очищають обладнання. Відкрити фонтан планують орієнтовно наступного тижня.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові відкрили нову підземну школу, розраховану на 1800 учнів. Це перший такий заклад у Слобідському районі міста. Будівництво тривало близько року і фінансувалося з міського та державного бюджетів. Однак таких шкіл необхідно ще понад десять, щоб покрити всі потреби.