Харьков готовится к зиме: что происходит с инфраструктурой

Люди набирают воду. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Харьков готовится к зиме в условиях постоянных российских атак. Под угрозой остается не только энергетическая, но и водная инфраструктура города и области. В то же время местные жители не спешат уезжать из Харькова, а количество людей в городе растет.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал депутат Харьковского областного совета Александр Скорик.

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Подготовка к зиме

По словам Александра Скорика, оценить готовность Харькова к зиме сложно из-за постоянных российских атак. Он отметил, что у города уже есть опыт реагирования на удары по энергетической инфраструктуре и он готовится к возможным новым атакам.

"Харьков готов. Я думаю, это одно из самых подготовленных мест, потому что мы еще с 2022 года понимаем алгоритмы противодействия этим нападениям", — сказал Скорик.

Он также упомянул ситуацию после недавней бури, из-за которой около 49 тысяч абонентов в 25 населенных пунктах остались без света. По его словам, в отдельных регионах электроснабжение не восстанавливали полтора-два суток. В то же время депутат подчеркнул, что зимой угроза может касаться не только энергетики, но и водоснабжения и водоотведения.

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"Я думаю, что сегодня у нас есть информация о том, что основные удары будут нанесены по водоотведению и водоснабжению. Это может быть сделано для того, чтобы запугать население и сделать его жизнь практически невозможной в мирных условиях", — отметил депутат.

Можно ли защитить водоснабжение

Скорик назвал защиту водной инфраструктуры сложной задачей. По его словам, географическое положение Харькова создает дополнительные риски, поскольку водохранилище, используемое для нужд города, расположено на севере.

"Для Харькова это достаточно критическая ситуация. Все действительно готовятся: и к укреплению, и к обеспечению резервным энергоснабжением, и к обеспечению коммуникаций, и к обеспечению водой на случай, если не будет водоснабжения", — рассказал Скорик.

Он добавил, что на случай проблем с централизованным водоснабжением существуют механизмы обеспечения населения водой. В то же время, по его мнению, из-за близости к зоне боевых действий полностью обезопасить соответствующую инфраструктуру сложно.

"В наших географических условиях это достаточно сложно, потому что враг может атаковать с помощью любого оружия, и всё находится очень близко. Для Харькова это особенно опасно", — сказал депутат.

Как изменились удары по Харьковской области

Скорик подчеркнул, что удары по приграничным территориям не прекращались. По его словам, российские войска постоянно пытались уничтожать объекты энергетической инфраструктуры.

"Если говорить откровенно, то эти удары по приграничным районам никогда не прекращались. Враг всегда пытался, особенно в приграничных районах, уничтожить электроподстанции, тяговые подстанции, всё, что касается энергетической инфраструктуры. Поэтому для нас в этом вопросе нет ничего нового", — отметил Скорик.

Отдельно он рассказал об ударах по гражданскому населению. В частности, упомянул атаку на село Старая Гнилица, где, по его словам, погибли шесть человек, а ещё около 12 были ранены. Также депутат сообщил о гибели ребенка в селе Безруки в результате атаки дрона.

"Что говорить о критической инфраструктуре, если они уже опускаются до уровня того, что просто наносят удары по гражданскому населению. Поэтому ситуация, особенно в зоне действия FPV-дронов, у нас достаточно критическая и опасная для населения", — сказал он.

Уезжают ли харьковчане перед зимой

Оценить точное количество людей, которые планируют уехать из Харькова в преддверии зимы, Скорик не взялся. В то же время он рассказал о своих наблюдениях за ситуацией в городе.

"Судя по настроениям, никто никуда не собирается. То, что я вижу как местный житель, находясь каждый день в центре этого города, — я хочу сказать, что население Харькова увеличивается", — отметил депутат.

По его словам, в Харьков также переезжают переселенцы с приграничных территорий и из других районов. Скорик считает, что сейчас в городе сохраняется настрой работать и продолжать жить, несмотря на угрозы.

"И это очевидно. У нас настроение победить и работать. И жизнь в Украине будет продолжаться", — сказал он.

Как сообщали Новини.LIVE, Харьков готовится к зиме под постоянными российскими ударами по энергетике. Город устанавливает собственное генерирующее оборудование и модульные котельные, однако техники не хватает. Нужны аварийные бригады и готовый план действий на случай новых разрушений.

Также Новини.LIVE писали, что мэр Харькова Игорь Терехов рассказал о главных вызовах в преддверии отопительного сезона и о поддержке внутренне перемещенных лиц. По его словам, город готовится к сложной зиме, однако точный сценарий предсказать невозможно. Он также призвал усилить государственную помощь ВПЛ, поддержать молодежь и создать условия для возвращения людей.