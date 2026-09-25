Харків готується до зими: що відбувається з інфраструктурою

Люди набирають воду. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Харків готується до зими в умовах постійних російських атак. Під загрозою залишається не лише енергетична, а й водна інфраструктура міста та області. Водночас місцеві жителі не поспішають виїжджати з Харкова, а кількість людей у місті зростає.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів депутат Харківської обласної ради Олександр Скорик.

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Підготовка до зими

За словами Олександра Скорика, оцінювати готовність Харкова до зими складно через постійні російські атаки. Він зазначив, що місто вже має досвід реагування на удари по енергетичній інфраструктурі та готується до можливих нових атак.

"Харків підготовлений. Я думаю, один із найбільш підготовлених місць, тому що ми ще з 2022 року розуміємо алгоритми протидії цим навалам", — сказав Скорик.

Він також згадав ситуацію після нещодавньої бурі, через яку близько 49 тисяч абонентів у 25 населених пунктах залишилися без світла. За його словами, в окремих регіонах електропостачання не відновлювали півтори-дві доби. Водночас депутат наголосив, що взимку загроза може стосуватися не лише енергетики, а й водопостачання та водовідведення.

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"Я думаю, що сьогодні ми маємо інформацію, що основні удари будуть по водовідведенню, по водопостачанню. Зробити це можливо для того, щоб залякати населення і зробити його життя практично неможливим у цивільній обстановці", — зазначив депутат.

Чи можна захистити водопостачання

Скорик назвав захист водної інфраструктури складним завданням. За його словами, географічне розташування Харкова створює додаткові ризики, оскільки водосховище, яке використовується для потреб міста, розташоване на півночі.

"Для Харкова це достатньо критична ситуація. Всі дійсно готуються і по укріпленню, і по забезпеченню резервним живленням, по забезпеченню комунікацій, по забезпеченню водою на випадок, якщо не буде водопостачання", — розповів Скорик.

Він додав, що на випадок проблем із централізованим водопостачанням існують механізми забезпечення населення водою. Водночас, на його думку, через близькість до зони бойових дій повністю убезпечити відповідну інфраструктуру складно.

"У наших географічних умовах це достатньо складно, тому що ворог може атакувати з будь-якої зброї, і все дуже поруч. Для Харкова це особливо небезпечно", — сказав депутат.

Як змінилися удари по Харківщині

Скорик наголосив, що удари по прикордонних територіях не припинялися. За його словами, російські війська постійно намагалися знищувати об'єкти енергетичної інфраструктури.

"Якщо відверто говорити, то ці удари по прикордонню ніколи не скінчувалися. Ворог завжди намагався, особливо прикордоння, знищити електропідстанції, тягові, все, що стосується енергетичної інфраструктури. Тому для нас нічого нового в цьому питанні немає", — зазначив Скорик.

Окремо він розповів про удари по цивільному населенню. Зокрема, згадав атаку на село Стара Гнилиця, де, за його словами, загинули шестеро людей, а ще близько 12 були поранені. Також депутат повідомив про загибель дитини в селі Безруки внаслідок атаки дрона.

"Що говорити про критичну інфраструктуру, якщо вони вже опускаються до рівня того, що просто цивільне населення. Тому ситуація, особливо в зоні FPV-дронів, у нас достатньо критична і небезпечна для населення", — сказав він.

Чи виїжджають харків'яни перед зимою

Оцінити точну кількість людей, які планують виїхати з Харкова напередодні зими, Скорик не взявся. Водночас він розповів про власні спостереження за ситуацією в місті.

"По настроях ніхто нікуди не збирається. Те, що я бачу як місцевий житель, будучи кожного дня посередині цього міста, я хочу сказати, що населення Харкова збільшується", — зазначив депутат.

За його словами, до Харкова також переїжджають переселенці з прикордонних територій та інших районів. Скорик вважає, що зараз у місті зберігаються настрої працювати та продовжувати життя попри загрози.

"І це очевидно. У нас настрої перемогти і працювати. І життя далі буде в Україні", — сказав він.

Як повідомляли Новини.LIVE, Харків готується до зими під постійними російськими ударами по енергетиці. Місто встановлює власне генераційне обладнання та модульні котельні, однак техніки недостатньо. Потрібні аварійні бригади та готовий сценарій дій на випадок нових руйнувань.

Також Новини.LIVE писали, що мер Харкова Ігор Терехов розповів про головні виклики напередодні опалювального сезону та підтримку внутрішньо переміщених людей. За його словами, місто готується до складної зими, однак точний сценарій спрогнозувати неможливо. Він також закликав посилити державну допомогу ВПО, підтримати молодь і створити умови для повернення людей.