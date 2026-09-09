Терехов рассказал о зиме, тарифах на коммунальные услуги и поддержке ВПЛ

Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: Харьковский городской совет

Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал об основных вызовах в преддверии отопительного сезона и о поддержке внутренне перемещенных лиц. По его словам, город готовится к сложной зиме, однако точный сценарий предсказать невозможно. Он также призвал усилить государственную помощь ВПЛ, поддержать молодежь и создать условия для возвращения людей.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVЕ.

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Повысятся ли тарифы

Накануне отопительного сезона одним из главных вопросов остаются коммунальные платежи. По словам Терехова, на тарифы влияют не только расходы на теплоснабжение, но и цены на электроэнергию и горюче-смазочные материалы. В то же время решения по тарифам принимаются на государственном уровне.

"Что касается тарифов, то сегодня мы исходим из того, что существует подписанный меморандум, в котором четко зафиксированы тарифы, в частности на теплоснабжение. Что касается того, будут ли цены расти или нет, это, к сожалению, не зависит ни от меня, ни от Ассоциации. Это касается электроснабжения. Мы видим, что, к сожалению, тарифы растут", — сказал Игорь Терехов.

Он добавил, что на стоимость услуг также влияют цены на горюче-смазочные материалы. По его словам, вопрос тарифов находится в сфере ответственности НКРЭКП и правительства.

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Какой будет зима

Точный прогноз относительно предстоящей зимы, по словам мэра Харькова, пока сделать невозможно. В то же время город готовится к самому сложному сценарию, чтобы пройти отопительный сезон, несмотря на возможные вызовы.

"Мы не знаем, какой будет зима, мы не знаем, насколько она будет тяжелой. Мы прогнозируем, что нам нужно готовиться к тяжелой зиме, и мы готовимся. Для этого делаем очень многое. В целом не могу сказать, но будем работать дальше, чтобы успешно пройти отопительный сезон", — отметил мэр.

Отдельно Терехов ответил на вопрос о возможном отъезде харьковчан или приезде людей из прифронтовых регионов. Он подчеркнул, что каждый человек самостоятельно решает, где ему находиться, но пока не видит среди харьковчан массового желания покидать город.

"Только сам человек принимает решение, где он будет, в каком городе он будет. Но, судя по тому, как я сегодня общаюсь с харьковчанами, я не вижу, чтобы кто-то испытывал желание уезжать из города", — сказал Терехов.

Достаточно ли помощи ВПЛ

Терехов считает, что государственной поддержки для внутренне перемещенных лиц недостаточно. По его мнению, нужна отдельная государственная программа, которая будет предусматривать, в частности, решение жилищного вопроса.

"Это очень серьезный вопрос. На мой взгляд, нужно очень многое сделать в отношении внутренне перемещенных лиц. Конечно, не хватает средств, но сегодня нужно разработать государственную программу по поддержке внутренне перемещенных лиц. Специальную программу по предоставлению жилья внутренне перемещенным лицам, потому что это очень важно", — подчеркнул мэр Харькова.

По его словам, Ассоциация прифронтовых городов и общин уже передала свои предложения представителям Верховной Рады и правительства. Терехов рассчитывает, что их учтут при формировании государственного бюджета на следующий год.

Как удержать молодежь в Украине

Среди главных задач Ассоциации Терехов назвал удержание молодежи и работников в Украине. Он считает, что для этого, прежде всего, необходимо обеспечить безопасность, а также создать условия для роста доходов населения.

"На самом деле у нас есть много законодательных инициатив для того, чтобы мы удержали и молодежь, и людей в Украине. Прежде всего, как вы понимаете, ситуация с безопасностью. И для того, чтобы мы сохранили людей и вернули их, нам нужен мир. И это самое главное на самом деле", — отметил Терехов.

Он также говорит о необходимости повышения пенсий и заработных плат. Особое внимание мэр уделил молодежи из прифронтовых общин и поступлению в высшие учебные заведения.

"Второй вопрос — это рост доходов населения. И здесь мы предлагаем повышение пенсий и заработных плат, чтобы люди не уезжали. Кроме того, что касается молодежи, сегодня, особенно в прифронтовых городах и общинах, нужно не учитывать результаты НМТ при поступлении в вузы для детей из прифронтовых городов и общин", — сказал городской голова.

По его словам, из-за сложных условий дети с прифронтовых территорий не всегда могут сдать ЕГЭ на должном уровне. Среди других предложений — жилье для молодых специалистов и восстановление разрушенного жилья.

"Сегодня дети не сдают НМТ на должном уровне, они просто уезжают. Они уезжают, и ради них родители уезжают за границу. То есть нужно изменить эту ситуацию, чтобы удержать молодежь", — пояснил Терехов.

Он добавил, что для возвращения людей Украине нужна комплексная экономическая стратегия.

"Вообще нам сегодня нужна экономическая модель и экономическая стратегия развития Украины. И всё это нужно поблочно просчитать и расписать", — подытожил мэр.

Где тяжелее всего прифронтовым городам

Говоря о ситуации в прифронтовых общинах, Терехов отметил, что сложности есть во всех регионах, приближенных к линии фронта. В то же время сложнее всего там, где непосредственно проходит линия соприкосновения.

"Труднее всего, как вы знаете, в Херсонской и Сумской областях. Везде нелегко, скажу я. Донецкая область, Харьковская — везде нелегко. Но тяжелее всего, как мы видим, там, где проходит линия соприкосновения, там, где проходит линия фронта, там сегодня всем тяжелее всего", — сказал Игорь Терехов.

Как сообщали Новини.LIVE, один год работы на прифронтовых территориях должен засчитываться как два года страхового стажа. Мэр Харькова, председатель Ассоциации прифронтовых городов и общин Игорь Терехов отметил, что особый порядок исчисления страхового стажа должен стать одной из ключевых государственных гарантий для людей, которые ежедневно работают в зоне постоянной опасности.

Также Новини.LIVE писали, что, по словам мэра, в результате российских обстрелов было повреждено около 50% медицинских учреждений Харькова. Большинство из них уже удалось восстановить. Отдельной проблемой остается нехватка врачей и среднего медицинского персонала. Чтобы удержать специалистов, город ищет дополнительные стимулы. В частности, закупает современное оборудование, которое позволяет расширять перечень медицинских услуг и привлекать больше финансирования от НСЗУ.