Терехов розповів про зиму, тарифи на комуналку та підтримку ВПО

Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: Харківська міська рада

Мер Харкова Ігор Терехов розповів про головні виклики напередодні опалювального сезону та підтримку внутрішньо переміщених людей. За його словами, місто готується до складної зими, однак точний сценарій спрогнозувати неможливо. Він також закликав посилити державну допомогу ВПО, підтримати молодь і створити умови для повернення людей.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVЕ.

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Чи зростуть тарифи

Напередодні опалювального сезону одним із головних питань залишаються комунальні платежі. За словами Терехова, на тарифи впливають не лише витрати на теплопостачання, а й ціни на електроенергію та паливно-мастильні матеріали. Водночас рішення щодо тарифів ухвалюють на державному рівні.

"Що стосується тарифів, то сьогодні ми виходимо з того, що є меморандум, який підписаний, у якому чітко зафіксовані тарифи, зокрема щодо теплопостачання. Щодо того, будуть зростати ціни чи не зростати, це, на жаль, не залежить від мене і від Асоціації. Це стосується електропостачання. Ми бачимо, що, на жаль, тарифи зростають", — сказав Ігор Терехов.

Він додав, що на вартість послуг також впливають ціни на паливно-мастильні матеріали. За його словами, питання тарифів перебуває у сфері відповідальності НКРЕКП та уряду.

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Якою буде зима

Точний прогноз щодо майбутньої зими, за словами мера Харкова, наразі зробити неможливо. Водночас місто готується до найскладнішого сценарію, щоб пройти опалювальний сезон попри можливі виклики.

"Ми не знаємо, яка буде зима, ми не знаємо, наскільки буде важка. Ми прогнозуємо, що нам потрібно готуватися до важкої зими, і ми готуємось. Для цього робимо дуже багато. Загалом не можу казати, але будемо працювати далі, щоб успішно пройти опалювальний сезон", — зазначив мер.

Окремо Терехов відповів на запитання про можливий виїзд харків'ян або приїзд людей із прифронтових регіонів. Він наголосив, що кожна людина самостійно вирішує, де їй перебувати, але наразі не бачить серед харків'ян масового бажання залишати місто.

"Тільки сама людина приймає рішення, де вона буде, в якому місті вона буде. Але те, що я спілкуюся сьогодні з харків'янами, я не бачу сьогодні, що хтось має таке бажання виїжджати з міста", — сказав Терехов.

Чи вистачає допомоги ВПО

Терехов вважає, що державної підтримки для внутрішньо переміщених осіб недостатньо. На його думку, потрібна окрема державна програма, яка передбачатиме, зокрема, вирішення житлового питання.

"Це дуже серйозне питання. Як на мою думку, то потрібно дуже багато зробити щодо внутрішньо переміщених осіб. Звісно, не вистачає коштів, але сьогодні потрібно зробити державну програму щодо підтримки внутрішньо переміщених осіб. Особливу програму щодо надання житла внутрішньо переміщеним особам, бо це дуже важливо", — наголосив мер Харкова.

За його словами, Асоціація прифронтових міст і громад уже передала свої пропозиції представникам Верховної Ради та уряду. Терехов очікує, що їх врахують під час формування державного бюджету на наступний рік.

Як зберегти молодь в Україні

Серед головних завдань Асоціації Терехов назвав збереження молоді та працівників в Україні. Він вважає, що насамперед для цього необхідно забезпечити безпеку, а також створити умови для зростання доходів населення.

"Насправді в нас є багато законодавчих ініціатив для того, щоб ми зберегли і молодь, і людей в Україні. Перш за все, як ви розумієте, безпекова ситуація. І для того, щоб нам зберегти людей та повернути людей, нам потрібен мир. І це головне насправді", — зазначив Терехов.

Він також говорить про необхідність підвищення пенсій і заробітних плат. Окрему увагу мер приділив молоді з прифронтових громад та вступу до закладів вищої освіти.

"Друге питання — це зростання доходів населення. І тут ми пропонуємо підвищення пенсій та заробітних плат, щоб люди не виїжджали. Крім цього, що стосується молоді, сьогодні, особливо у прифронтових містах та громадах, потрібно не враховувати результати НМТ при вступі до вишів для дітей із прифронтових міст і громад", — сказав міський голова.

За його словами, через складні умови діти з прифронтових територій не завжди можуть скласти НМТ на належному рівні. Серед інших пропозицій — житло для молодих спеціалістів та відновлення зруйнованого житла.

"Сьогодні діти не здають на належному рівні НМТ, вони просто виїжджають. Вони виїжджають, і заради них батьки виїжджають за кордон. Тобто потрібно змінити це для того, щоб залишити молодь", — пояснив Терехов.

Він додав, що для повернення людей Україні потрібна комплексна економічна стратегія.

"Взагалі нам потрібна сьогодні економічна модель і економічна стратегія розвитку України. І це все потрібно поблоково прорахувати і розписати", — підсумував мер.

Де найважче прифронтовим містам

Говорячи про ситуацію у прифронтових громадах, Терехов зазначив, що складнощі є в усіх регіонах, які наближені до лінії фронту. Водночас найважче там, де безпосередньо проходить лінія зіткнення.

"Найважче, ви знаєте, Херсонщина, Сумська область. Всюди нелегко, скажу. Донецька область, Харківська — всюди нелегко. Але найважче, ми бачимо, там, де лінія зіткнення, там, де лінія фронту проходить, там найважче сьогодні всім", — сказав Ігор Терехов.

Як повідомляли Новини.LIVE, один рік роботи на прифронтових територіях має зараховуватися як два роки страхового стажу. Міський голова Харкова, голова Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов зазначив, що особливий порядок обчислення страхового стажу має стати однією з ключових державних гарантій для людей, які щодня працюють у зоні постійної небезпеки.

Також Новини.LIVE писали, що за словами мера, через російські обстріли було пошкоджено близько 50% медичних закладів Харкова. Більшість із них уже вдалося відновити. Окремою проблемою залишається нестача лікарів і середнього медичного персоналу. Щоб утримати фахівців, місто шукає додаткові стимули. Зокрема, закуповує сучасне обладнання, яке дає змогу розширювати перелік медичних послуг і залучати більше фінансування від НСЗУ.