Задержки поездов из Харькова 27 августа: список рейсов

Поезд на вокзале. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В четверг, 27 августа, часть поездов, следующих из Харькова и города, курсирует с существенными задержками. Отдельные рейсы опаздывают на несколько часов. Больше всего задерживается поезд Харьков — Хелм — более чем на девять часов. Причиной задержек является влияние боевых действий , а на пригородных рейсах — ситуация безопасная.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укрзализныцю.

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Задержки рейсов

По состоянию на утро больше всего задерживался поезд №93/94 Харьков-Пасс. — Хелм. Его отставание от графика составило 9 часов 5 минут. Также с опозданием курсировали:

№7/8 Харьков — Одесса-Главная — на 7 часов 8 минут;

№21/22 Харьков-Пасс. — Львов — на 6 часов 29 минут;

№113/114 Ужгород — Харьков-Пас. — на 5 часов 10 минут;

№1/2 Харьков-Пасс. — Рахов — на 3 часа 50 минут;

№93/94 Хелм — Харьков-Пасс. — на 3 часа 25 минут;

№21/22 Львов — Харьков-Пасс. — на 3 часа 18 минут;

№63/64 Харьков-Пасс. — Пшемысль Главный — на 2 часа 26 минут;

№15/16 Черновцы — Харьков-Пасс. — на 1 час 6 минут;

№17/18 Харьков-Пасс. — Ужгород — на 31 минуту.

В Укрзализныце объяснили, что задержки связаны с влиянием боевых действий.

Пригородные поезда

Отдельно Укрзализныця сообщила о задержках пригородных рейсов в Харьковской области по соображениям безопасности. Поезд №6508 Беляевка — Харьков-Пассажирский отправился со станции Златополь с задержкой 33 минуты. Также на 21 минуту задерживался поезд №6410 Савинцы — Харьков-Пассажирский, курсировавший со станции Савинцы.

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В "Укрзалізниці" отметили, что в случае повышенной опасности движение поездов могут остановить. Пассажирам советуют во время воздушной тревоги не ждать поезд на платформе. Необходимо перейти к укрытию или отойти от железнодорожной инфраструктуры более 100 метров. Движение возобновится после завершения воздушной угрозы.

Удар по поезду

Напомним, 23 августа российский дрон ударил по грузовому вагону на станции в Лозовском районе Харьковской области. Рядом находился электропоезд, остановившийся на платформе для эвакуации пассажиров. В результате атаки погибли две женщины, еще пять человек получили ранения. Среди пострадавших — 11-летняя девочка в тяжелом состоянии.

В результате удара также повреждены грузовой вагон, вагоны электропоезда, платформа и контактная сеть. На месте работали профильные службы, а стражи порядка документировали последствия атаки.

Как сообщали Новини.LIVE , в ночь на 25 августа российские войска нанесли ракетный удар по Харькову . Попадание было зафиксировано в промышленной зоне Основянского района. В результате обстрела погиб человек.

Также Новини.LIVE писали, что Харьков массово устанавливает системы РЭБ для перехвата российских FPV-дронов, которые начали атаковать город еще в мае-июне. Также монтируются средства против беспилотников на оптоволокне. Эта комплексная защита, разработанная совместно с военными, уже позволила сократить количество вражеских залетов в четыре раза.