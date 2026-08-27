Затримки потягів із Харкова 27 серпня: список рейсів

Потяг на вокзалі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У четвер, 27 серпня, частина потягів, що прямують із Харкова та до міста, курсує із суттєвими затримками. Окремі рейси запізнюються на кілька годин. Найбільше затримується потяг Харків — Хелм — більш ніж на дев’ять годин. Причиною затримок є вплив бойових дій, а на приміських рейсах — безпекова ситуація.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Укрзалізницю.

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Затримки рейсів

Станом на ранок найбільше затримувався потяг №93/94 Харків-Пас. — Хелм. Його відставання від графіка становило 9 годин 5 хвилин. Також із запізненням курсували:

№7/8 Харків — Одеса-Головна — на 7 годин 8 хвилин;

№21/22 Харків-Пас. — Львів — на 6 годин 29 хвилин;

№113/114 Ужгород — Харків-Пас. — на 5 годин 10 хвилин;

№1/2 Харків-Пас. — Рахів — на 3 години 50 хвилин;

№93/94 Хелм — Харків-Пас. — на 3 години 25 хвилин;

№21/22 Львів — Харків-Пас. — на 3 години 18 хвилин;

№63/64 Харків-Пас. — Пшемисль Головний — на 2 години 26 хвилин;

№15/16 Чернівці — Харків-Пас. — на 1 годину 6 хвилин;

№17/18 Харків-Пас. — Ужгород — на 31 хвилину.

В Укрзалізниці пояснили, що затримки пов’язані з впливом бойових дій.

Приміські потяги

Окремо Укрзалізниця повідомила про затримки приміських рейсів на Харківщині з міркувань безпеки. Потяг №6508 Біляївка — Харків-Пасажирський вирушив зі станції Златопіль із затримкою 33 хвилини. Також на 21 хвилину затримувався потяг №6410 Савинці — Харків-Пасажирський, який курсував зі станції Савинці.

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В Укрзалізниці наголосили, що у разі підвищеної небезпеки рух потягів можуть зупинити. Пасажирам радять під час повітряної тривоги не чекати потяг на платформі. Необхідно перейти до укриття або відійти від залізничної інфраструктури на понад 100 метрів. Рух відновлять після завершення повітряної загрози.

Удар по потягу

Зазначимо, 23 серпня російський дрон ударив по вантажному вагону на станції у Лозівському районі Харківської області. Поруч перебував електропотяг, який зупинили на платформі для евакуації пасажирів. Унаслідок атаки загинули дві жінки, ще п’ятеро людей дістали поранення. Серед постраждалих — 11-річна дівчинка у важкому стані.

Внаслідок удару також пошкоджені вантажний вагон, вагони електропотяга, платформа та контактна мережа. На місці працювали профільні служби, а правоохоронці документували наслідки атаки.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч проти 25 серпня російські війська завдали ракетного удару по Харкову. Влучання зафіксували у промисловій зоні Основ’янського району. Внаслідок обстрілу загинула людина.

Також Новини.LIVE писали, що Харків масово встановлює системи РЕБ для перехоплення російських FPV-дронів, які почали атакувати місто ще у травні-червні. Також монтуються засоби проти безпілотників на оптоволокні. Цей комплексний захист, який був розроблений спільно з військовими, вже дозволив скоротити кількість ворожих зальотів у чотири рази.