Погода в Харькове и области: после прохлады снова станет жарко

Мужчина стоит под уличным разбрызгивателем воды. Фото иллюстративное: УНИАН

В Харькове и области воскресенье, 16 августа, пройдет без дождей, а после относительно прохладной ночи днем будет тепло. В начале новой недели температура продолжит расти, и в Харьковскую область вернется жара. Осадков синоптики в ближайшие дни не прогнозируют.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Погода в Харькове 16 августа

В воскресенье в Харькове будет переменная облачность, осадков не ожидается. Ночью температура воздуха составит +11...+13 °С, а днем поднимется до +27...+29 °С. Прогнозируется северо-западный ветер со скоростью 5–10 м/с.

Погода в Харьковской области 16 августа

В Харьковской области ночью будет прохладнее — +9...+14 °С. В дневные часы температура будет колебаться от +26 до +31 °С. В области также будет сухо, ветер северо-западный, 5-10 м/с.

В Харьковской области усилится жара

В начале новой недели температура в области будет расти. В понедельник, 17 августа, ночью прогнозируют +13...+18 °С, а днём — +30...+35 °С. Дождей не ожидается. Ветер сменит направление на юго-западное и будет дуть со скоростью 7–12 м/с.

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Во вторник, 18 августа, сохранится жаркая и сухая погода. Ночью температура составит +16...+21 °С, днем — +30...+35 °С. Ветер будет юго-западным, 7–12 м/с.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Харькове на Журавлевском острове завершили обустройство первой пляжной зоны, а в ближайшее время там появятся еще две. Новые места для отдыха планируют обустроить вдоль улиц Непокоренных и Барабашова. В рамках благоустройства территории коммунальщики установили рядом с зоной отдыха детскую площадку.

Также Новини.LIVE писали, что помимо обустройства пляжной зоны здесь начали устанавливать новые раздевалки и удобные шезлонги, чтобы это пространство стало максимально комфортным для харьковчан. Город и в дальнейшем планирует расширять зоны отдыха, а также обустроить навесы для посетителей, новые пляжи и смотровые площадки. Проект обновления здесь продлится ещё несколько лет.