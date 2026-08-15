Погода у Харкові та області: після прохолоди знову стане спекотно

Чоловік стоїть під вуличним розпилителем води. Фото ілюстративне: УНІАН

У Харкові та області неділя, 16 серпня, мине без дощів, а після відносно прохолодної ночі вдень буде тепло. На початку нового тижня температура продовжить зростати, і на Харківщину повернеться спека. Опадів синоптики найближчими днями не прогнозують.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Погода у Харкові 16 серпня

У неділю в Харкові буде мінлива хмарність, опадів не очікується. Вночі температура повітря становитиме +11...+13 °С, а вдень підніметься до +27...+29 °С. Вітер прогнозують північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Погода на Харківщині 16 серпня

На Харківщині вночі буде прохолодніше — +9...+14 °С. У денні години температура коливатиметься від +26 до +31 °С. В області також буде сухо, вітер північно-західний, 5-10 м/с.

На Харківщині посилиться спека

На початку нового тижня температура в області зростатиме. У понеділок, 17 серпня, вночі прогнозують +13...+18 °С, а вдень — +30...+35 °С. Дощів не передбачається. Вітер змінить напрямок на південно-західний та дутиме зі швидкістю 7-12 м/с.

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У вівторок, 18 серпня, спекотна та суха погода збережеться. Вночі температура становитиме +16...+21 °С, вдень — +30...+35 °С. Вітер буде південно-західним, 7-12 м/с.

Раніше Новини.LIVE раніше повідомляли, що в Харкові на Журавлівському острові завершили облаштування першої пляжної зони, а найближчим часом там з'являться ще дві. Нові місця для відпочинку планують облаштувати вздовж вулиць Нескорених і Барабашова. Для благоустрою території комунальники встановили поруч із зоною відпочинку дитячий майданчик.

Також Новини.LIVE писали, що окрім облаштування пляжної зони, тут почали встановлювати нові роздягальні та зручні шезлонги, аби цей простір став максимально комфортним для харків'ян. Місто і надалі планує розширювати зони відпочинку, а також облаштувати укриття для відвідувачів, нові пляжі та оглядові майданчики. Проєкт оновлення тут триватиме ще декілька років.