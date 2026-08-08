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Главная Харьков Грозы ненадолго сбьют жару: прогноз погоды на Харьковщине

Грозы ненадолго сбьют жару: прогноз погоды на Харьковщине

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2026 18:33
Погода в Харькове: когда вернется жара до +33 °C
Человек идет под зонтиком. Фото: Новини.LIVE

Жара в Харьковской области ненадолго отступит. Уже в субботу в Харькове ожидается кратковременный дождь, а в отдельных районах области пройдут грозы. В то же время похолодание будет недолгим — уже в начале новой недели температура воздуха снова поднимется выше +30 °С.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Погода в Харькове 9 августа

В субботу, 9 августа, в Харькове прогнозируют переменную облачность и небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха ночью составит +18...+20 °С, а днем — +27...+29 °С. Ветер будет северным, со скоростью 9–14 м/с.

Погода в Харьковской области 9 августа

По области синоптики также прогнозируют переменную облачность. В некоторых районах возможны кратковременные дожди и грозы. Кроме того, днем местами ожидаются порывы северного ветра 15–20 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +16...+21 °С, а днем — +25...+30 °С.

Какая будет погода в ближайшие дни

Уже 10 августа осадки прекратятся. Сохранится переменная облачность, а температура днем будет достигать +25...+30 °С.

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На 11 августа синоптики прогнозируют сухую и более жаркую погоду. Дневная температура повысится до +28...+33 °C, поэтому после непродолжительного перерыва жара снова вернется в Харьков и область.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Харькове на Журавлевском острове завершили обустройство первой пляжной зоны, а в ближайшее время там появятся еще две. Новые места для отдыха планируют обустроить вдоль улиц Непокоренных и Барабашова. В рамках благоустройства территории коммунальщики установили рядом с зоной отдыха детскую площадку.

Также Новини.LIVE писали, что помимо обустройства пляжной зоны здесь начали устанавливать новые раздевалки и удобные шезлонги, чтобы это пространство стало максимально комфортным для харьковчан. Город и в дальнейшем планирует расширять зоны отдыха, а также обустроить навесы для посетителей, новые пляжи и смотровые площадки. Проект обновления здесь продлится еще несколько лет.

Новости Харькова прогноз погоды погода в Харькове
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
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