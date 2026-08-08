Погода у Харкові: коли повернеться спека до +33 °C

Людина йде під парасолею. Фото: Новини.LIVE

Спека на Харківщині ненадовго відступить. Уже в суботу в Харкові очікується короткочасний дощ, а в окремих районах області пройдуть грози. Водночас похолодання буде нетривалим — уже на початку нового тижня температура повітря знову підніметься вище +30 °С.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Погода у Харкові 9 серпня

У суботу, 9 серпня, у Харкові прогнозують мінливу хмарність і невеликий короткочасний дощ. Температура повітря вночі становитиме +18...+20 °С, а вдень — +27...+29 °С. Вітер буде північним, швидкістю 9-14 м/с.

Погода на Харківщині 9 серпня

По області синоптики також прогнозують мінливу хмарність. У деяких районах можливі короткочасні дощі та грози. Крім того, вдень місцями очікуються пориви північного вітру 15-20 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься +16...+21 °С, а вдень — +25...+30 °С.

Якою буде погода найближчими днями

Уже 10 серпня опади припиняться. Збережеться мінлива хмарність, а температура вдень сягатиме +25...+30 °С.

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На 11 серпня синоптики прогнозують суху та спекотнішу погоду. Денна температура підвищиться до +28...+33 °C, тому після нетривалого перепочинку спека знову повернеться до Харкова та області.

Раніше Новини.LIVE раніше повідомляли, що в Харкові на Журавлівському острові завершили облаштування першої пляжної зони, а найближчим часом там з'являться ще дві. Нові місця для відпочинку планують облаштувати вздовж вулиць Нескорених і Барабашова. Для благоустрою території комунальники встановили поруч із зоною відпочинку дитячий майданчик.

Також Новини.LIVE писали, що окрім облаштування пляжної зони, тут почали встановлювати нові роздягальні та зручні шезлонги, аби цей простір став максимально комфортним для харків'ян. Місто і надалі планує розширювати зони відпочинку, а також облаштувати укриття для відвідувачів, нові пляжі та оглядові майданчики. Проєкт оновлення тут триватиме ще декілька років.