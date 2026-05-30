Пограничники уничтожают технику врага на Харьковщине (видео)

Оператор дронов.

На Харьковском направлении не утихают ожесточенные боевые действия. Российские оккупанты отчаянно пытаются захватить больше украинской земли и продвинуться вперед. Однако украинские защитники держат оборону и ежедневно активно уничтожают вражескую боевую технику.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Уничтожение оккупантов

Государственная пограничная служба Украины показала свежее видео с фронта, на котором зафиксирована успешная работа украинских бойцов. На Южно-Слобожанском направлении операторы ударных дронов устроили оккупантам настоящий ад. Украинские пограничники выследили позиции врага и точными ударами с беспилотников испепелили немало важных объектов.

Что уничтожили

полевой склад боеприпасов;

склад с горюче-смазочными материалами;

4 блиндажа и укрытия, где прятались захватчики;

оборудованную огневую позицию и один военный автомобиль;

7 антенн связи, из-за чего враг потерял координацию.

Благодаря мастерству аэроразведчиков логистика и связь оккупантов на этом участке фронта существенно подорвана.

Ситуация на фронте

В целом ситуация на передовой остается крайне напряженной, ведь только за минувшие сутки по всей линии фронта зафиксировали 291 боевое столкновение. На Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз штурмовал позиции наших подразделений. Оккупанты пытались прорваться в районах Старицы, Лимана и Волчанска, а также двигались в сторону Терновой и Избицкого. Так же горячо было и на Купянском направлении, где украинские защитники остановили еще восемь попыток врага продвинуться вперед. Наши бойцы жестко отбили наступления в районах Боровской Андреевки и Петропавловки, а также не дали захватчикам пройти в сторону Ковшаровки, Новоплатоновки и Новоосиново.

Как сообщали Новини.LIVE, украинские подразделения провели локальные ударно-поисковые действия на фланге Волчанска, что в Харьковской области. Операции продолжались в течение апреля и мая силами 23 штурмового полка НГУ в составе бригады "Хартия". Они были направлены на выявление и зачистку позиций противника. В результате удалось улучшить тактическое положение Сил обороны на этом участке фронта.

Также Новини.LIVE писали, что российские оккупационные войска продолжают попытки продвигаться на нескольких участках фронта, однако их усилия не приносят желаемого результата. Коэффициент эффективности вражеских штурмов на Харьковщине стремительно падает, поскольку достижения на одних направлениях полностью нивелируются отступлением на других. Это весеннее наступление может завершиться для Кремля серьезными территориальными потерями.