Головна Харків Прикордонники знищують техніку ворога на Харківщині (відео)

Дата публікації: 30 травня 2026 14:15
Оператор дронів. Фото ілюстративне: Міноборони

На Харківському напрямку не вщухають запеклі бойові дії. Російські окупанти відчайдушно намагаються захопити більше української землі та просунутися вперед. Проте українські захисники тримають оборону та щодня активно нищать ворожу бойову техніку.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Державну прикордонну службу.

Державна прикордонна служба України показала свіже відео з фронту, на якому зафіксована успішна робота українських бійців. На Південно-Слобожанському напрямку оператори ударних дронів влаштували окупантам справжнє пекло. Українські прикордонники вистежили позиції ворога та точними ударами з безпілотників спопелили чимало важливих об'єктів.

  • польовий склад боєприпасів; 
  • склад із паливно-мастильними матеріалами;
  • 4 бліндажі та укриття, де ховалися загарбники;
  • обладнану вогневу позицію та один військовий автомобіль;
  • 7 антен зв'язку, через що ворог втратив координацію.

Завдяки майстерності аеророзвідників логістику та зв'язок окупантів на цій ділянці фронту суттєво підірвано.

Загалом ситуація на передовій залишається вкрай напруженою, адже лише за минулу добу по всій лінії фронту зафіксували 291 бойове зіткнення. На Південно-Слобожанському напрямку противник вісім разів штурмував позиції наших підрозділів. Окупанти намагалися прорватися в районах Стариці, Лимана й Вовчанська, а також сунули у бік Тернової та Ізбицького. Так само гаряче було і на Куп’янському напрямку, де українські захисники зупинили ще вісім спроб ворога просунутися вперед. Наші бійці жорстко відбили наступи в районах Борівської Андріївки й Петропавлівки, а також не дали загарбникам пройти в бік Ківшарівки, Новоплатонівки та Новоосинового.

Як повідомляли Новини.LIVE, українські підрозділи провели локальні ударно-пошукові дії на фланзі Вовчанська, що на Харківщині. Операції тривали впродовж квітня та травня силами 23 штурмового полку НГУ у складі бригади "Хартія". Вони були спрямовані на виявлення та зачистку позицій противника. У результаті вдалося покращити тактичне положення Сил оборони на цій ділянці фронту.

Також Новини.LIVE писали, що російські окупаційні війська продовжують спроби просуватися на кількох ділянках фронту, однак їхні зусилля не приносять бажаного результату. Коефіцієнт ефективності ворожих штурмів на Харківщині стрімко падає, оскільки здобутки на одних напрямках повністю нівелюються відступом на інших. Цей весняний наступ може завершитися для Кремля серйозними територіальними втратами.

Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина
