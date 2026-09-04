Где в Харькове не будет света 5–6 сентября: список адресов

Специалисты проводят ремонт сетей. Фото иллюстративное: Харьковоблэнерго

В Харькове часть Основянского и Слободского районов останется без электроснабжения в выходные дни. Ограничения будут действовать 5 и 6 сентября в связи с ремонтными работами. Электричества не будет ежедневно с 8:30 до 19:00. Отключение коснется десятков домов на нескольких улицах, переулках и въездах. Жителям следует учесть это при планировании дел.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на «Харьковоблэнерго».

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Когда не будет света

В субботу и воскресенье, 5 и 6 сентября, в части Основянского и Слободского районов Харькова будут проводиться ремонтные работы. Из-за этого потребители по ряду адресов временно останутся без электроэнергии. Отключение электроэнергии продлится с 8:30 до 19:00 в оба дня.

Адреса домов

В перечень вошли следующие адреса:

проспект Аэрокосмический, дома 37Б–180, 244, 248;

улица Зерновая, дома 6, 53, 55, 55Г, 57;

переулок Зерновой, дома 5А, 5Б, 5В, 5Г;

улица Чугуевская, дома 27–33, 78;

улица Дмитрия Коцюбайла, дома 2, 2Б, 4, 4А, 38;

переулок Верещаковский, дома 15–23, 30, 36–40;

улица Грозненская, дома 32–56А;

улица Макеевская, дома 3–83/5, 6–16, 20/24–90;

переулок Макиевский, дома 3–7А, 4–6;

1-й Макеевский въезд, дома 3–7, 2–4;

3-й Макеевский въезд, дома 7–13, 8–12;

улица Шляхетная, дома 1–27, 2/21–24, 17–27/18, 20–24/20;

улица Азербайджанская, дома 11–25А, 18/48–30А;

Азербайджанский въезд, дома 2–4, 11;

улица Качановская, дома 1–26;

улица Молочная, дом 56;

улица Биологическая, дома 4Б, 13;

улица Друкарская, дома 21–51, 20–44, 51;

улица Надиевская, дома 1–31, 2А–20А;

улица Донецкая, дом 28;

переулок Тетяновский, дома 4, 9–13;

переулок Узбецкий, дома 1–6;

Смерековый въезд, дома 8–12.

Жителям этих адресов следует заранее зарядить телефоны и другие необходимые устройства и учесть возможное отсутствие электроэнергии при планировании дня.

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Тариф на электроэнергию

В Харькове стоимость электроэнергии для бытовых потребителей в сентябре не изменится и составит 4,32 грн за кВт-ч. Те домохозяйства, которые пользуются электроотоплением, смогут перейти на льготную ставку 2,64 грн за кВт·ч на первые 2000 кВт·ч уже с 1 октября, когда официально начнётся соответствующий сезон.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове временно изменили движение транспорта на одной из важных городских улиц. Ограничения ввели из-за работ на газопроводе. Часть троллейбусов переводили на измененные маршруты. Для пассажиров также организовали временное автобусное сообщение, которое должно заменить троллейбусы на время реконструкции.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Харькове и области 3 сентября проводились плановые работы на газовых сетях. В связи с этим газоснабжение временно приостанавливалось в части Шевченковского района города и в селе Сомовка.