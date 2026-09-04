Де у Харкові не буде світла 5-6 вересня: список адрес

Фахівці ремонтують мережі. Фото ілюстративне: Харківобленерго

У Харкові частина Основ’янського та Слобідського районів залишиться без електропостачання на вихідних. Обмеження діятимуть 5 та 6 вересня через ремонтні роботи. Світла не буде щодня з 8:30 до 19:00. Знеструмлення торкнеться десятків будинків на кількох вулицях, провулках і в’їздах. Мешканцям варто врахувати це під час планування справ.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківобленерго.

Реклама

Коли не буде світла

У суботу та неділю, 5 і 6 вересня, у частині Основ’янського та Слобідського районів Харкова проводитимуть ремонтні роботи. Через це споживачі за низкою адрес тимчасово залишаться без електроенергії. Знеструмлення триватиме з 8:30 до 19:00 в обидва дні.

Адреси будинків

До переліку потрапили такі адреси:

проспект Аерокосмічний, будинки 37Б–180, 244, 248;

вулиця Зернова, будинки 6, 53, 55, 55Г, 57;

провулок Зерновий, будинки 5А, 5Б, 5В, 5Г;

вулиця Чугуївська, будинки 27–33, 78;

вулиця Дмитра Коцюбайла, будинки 2, 2Б, 4, 4А, 38;

провулок Верещаківський, будинки 15–23, 30, 36–40;

вулиця Грозненська, будинки 32–56А;

вулиця Макіївська, будинки 3–83/5, 6–16, 20/24–90;

провулок Макіївський, будинки 3–7А, 4–6;

1-й Макіївський в’їзд, будинки 3–7, 2–4;

3-й Макіївський в’їзд, будинки 7–13, 8–12;

вулиця Шляхетна, будинки 1–27, 2/21–24, 17–27/18, 20–24/20;

вулиця Азербайджанська, будинки 11–25А, 18/48–30А;

Азербайджанський в’їзд, будинки 2–4, 11;

вулиця Качанівська, будинки 1–26;

вулиця Молочна, будинок 56;

вулиця Біологічна, будинки 4Б, 13;

вулиця Друкарська, будинки 21–51, 20–44, 51;

вулиця Надіївська, будинки 1–31, 2А–20А;

вулиця Донецька, будинок 28;

провулок Тетянівський, будинки 4, 9–13;

провулок Узбецький, будинки 1–6;

Смерековий в’їзд, будинки 8–12.

Мешканцям цих адрес варто заздалегідь зарядити телефони та інші необхідні пристрої й врахувати можливу відсутність електроенергії під час планування дня.

Читайте також:

Тариф на світло

У Харкові вартість електроенергії для побутових споживачів у вересні не змінюється і становить 4,32 грн за кВт-год. Ті домогосподарства, які користуються електроопаленням, зможуть перейти на пільгову ставку 2,64 грн за кВт-год на перші 2000 кВт-год вже з 1 жовтня, коли офіційно розпочнеться відповідний сезон.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Харкові тимчасово змінювали рух транспорту на одній із важливих міських вулиць. Обмеження запровадили через роботи на газопроводі. Частину тролейбусів переводили на змінені маршрути. Для пасажирів також організовували тимчасове автобусне сполучення, яке має замінити тролейбуси на час робіт на час реконструкції.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові та області 3 вересня проводили планові роботи на газових мережах. Через це газопостачання тимчасово припиняли у частині Шевченківського району міста та селі Сомівка.