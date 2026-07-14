Политолог оценил шансы Терехова войти в состав правительства

Игорь Терехов. Фото: Facebook

Карина Приходько Редактор

Мэр Харькова Игорь Терехов может занять должность в правительстве. Однако окончательное решение будет зависеть от его личной позиции.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний в эфире Вечір.LIVE.

Терехов может занять пост в Кабмине

Загородний заявил, что Игорь Терехов может занять должность в центральной власти, хотя наиболее вероятным кандидатом на пост премьер-министра пока остается Сергей Корецкий.

"Терехов — это тенденция к региональной политике. Я этого не исключаю. У президента уже есть практика привлечения мэров городов, которые знают ситуацию "на местах". Поэтому господин Терехов вполне может занять должность в центральной власти. Хочет ли он этого — другой вопрос", — сказал эксперт.

По его словам, что касается должности премьер-министра, "судя по тому, как развиваются события, скорее всего, это будет Корецкий", хотя ранее также обсуждалась кандидатура Михаила Федорова.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на блогера Алену Яхно, Терехов не допустил бы подорожания проезда в Киеве. Она привела пример Харькова, где проезд остается бесплатным.

В то же время народный депутат Валерий Гнатенко заявил, что опыт Харькова в области защиты необходимо распространить на все прифронтовые общины. Город демонстрирует эффективный подход к обеспечению безопасности жителей.