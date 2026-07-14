Нардеп призвал масштабировать опыт Харькова по защите инфраструктуры

Валерий Гнатенко. Фото: кадр из видео

Опыт Харькова в защите инфраструктуры необходимо распространить на все прифронтовые громады. Город, ежедневно подвергающийся российским обстрелам, демонстрирует эффективный подход к обеспечению безопасности жителей.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил народный депутат Валерий Гнатенко во время пленарного заседания Верховной Рады.

Опыт Харькова в защите инфраструктуры

Гнатенко отметил, что Харьков продолжает функционировать благодаря обустройству защищенных подземных помещений для школ, детских садов, центров предоставления административных услуг и других важных объектов.

"Город живет под постоянными обстрелами, но продолжает адаптироваться. Такое решение нужно масштабировать на все прифронтовые громады", — подчеркнул нардеп.

Особое внимание он уделил ситуации в Донецкой области, которая, по его словам, остается одной из самых сложных. Именно жители прифронтовых территорий сегодня больше всего нуждаются в поддержке государства.

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Также депутат призвал сосредоточить усилия на подготовке к предстоящему отопительному сезону. Он напомнил, что Верховная Рада уже предусмотрела необходимое финансирование, а главной задачей теперь является эффективное использование этих средств.

Речь идет, в частности, о защите критически важной инфраструктуры, развитии распределенной генерации и обеспечении стабильного теплоснабжения для общин, находящихся под угрозой российских атак.

Как писали Новини.LIVE, на фоне кадровых изменений в Кабмине депутаты заявили, что возглавить правительство должен Игорь Терехов.

Финансовый аналитик Алексей Кущ также считает, что мэр Харькова является наиболее подходящей кандидатурой на пост премьер-министра Украины.