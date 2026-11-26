Дом, в который попал дрон. Фото: Новини.LIVЕ/Анна Шоферова

Утром 26 ноября российские войска атаковали Харьков с помощью беспилотников. Под ударом оказались два района города. В одном из них дрон попал в многоэтажный жилой дом, где возник пожар. В результате атаки погибли два человека, также есть пострадавшие.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передают журналисты Новини.LIVE.

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Что известно об атаке на Харьков

Около пяти утра российские войска нанесли два удара беспилотниками по Харькову. Одно из попаданий зафиксировали в Холодногорском районе. Беспилотник ударил по земле, в результате чего были повреждены здания больницы, спортивного учреждения, торговые объекты, автозаправочная станция, частные дома и автомобили. По предварительным данным, пострадали два человека. Второй российский дрон попал в 16-этажный жилой дом в Новобаварском районе.

"Попадание произошло, к сожалению, в многоэтажный жилой дом. Прямо в квартиру на 15-м этаже, где, по предварительным данным, находились два человека", — рассказал Терехов.

Дом, в который попал БПЛА. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Погибшие в результате атаки

Во время тушения пожара спасатели обнаружили тела двух погибших. Это супруги: 37-летняя женщина и 38-летний мужчина. Также один человек перенес острую стрессовую реакцию.

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На местах ударов работают спасатели, полицейские, медики и городские коммунальные службы. Они ликвидируют последствия российской атаки.

Обломки беспилотника. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Удар по дому

Один из жильцов многоэтажки Анатолий в момент атаки находился дома вместе с женой. После удара они до сих пор не могут прийти в себя. Все произошло за секунды.

"В момент удара я лежал на кровати, а жена сидела рядом. Всё произошло очень быстро. Сначала ничего не поняли, а потом не могли успокоиться, и до сих пор руки дрожат", — рассказал Анатолий.

Анатолий о моменте атаки. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Последствия обстрелов за сутки

За прошедшие сутки российские войска атаковали Харьков и ещё 13 населённых пунктов области. В результате ударов были повреждены жилые дома, учебное заведение, автозаправочные станции, спортивный комплекс, предприятия, складские помещения и другие объекты гражданской инфраструктуры. В областном центре повреждения получили учебное заведение, два многоквартирных дома, две АЗС и спортивный комплекс. В Богодуховском районе пострадали два автомобиля. В Купянском районе под ударом оказались частный дом и электросети.

В Изюмском районе повреждены четыре частных дома и хозяйственная постройка. В Харьковском районе зафиксированы повреждения частного дома и автомобиля. Наибольшие разрушения зафиксированы в Лозовском районе. Там пострадали складские здания, автомобили, прицеп, магазин, здание в Златополе и элеватор в поселке Близнюки.

Погибшие и пострадавшие

За прошедшие сутки в результате российских атак погибли четыре человека, ещё шестеро пострадали. Двое людей погибли в Харькове, а на дороге вблизи села Довжик — ещё двое. В областном центре ранение получил 26-летний мужчина. Еще трое человек — женщины в возрасте 18 и 39 лет и 38-летний мужчина — получили острую стрессовую реакцию. В Златополе пострадали двое мужчин в возрасте 43 и 60 лет.

Чем атаковала РФ

В течение суток российские войска применяли различные виды вооружения. По территории Харьковской области наносились удары ракетами, управляемыми авиабомбами и беспилотниками. В частности, зафиксировано три ракетных удара, четыре КАБы, шесть беспилотников типа "Герань", три дрона "Молния" и два FPV-дрона. Также россияне запустили 89 беспилотников, тип которых в настоящее время устанавливается.

Эвакуация из Харьковской области

Транзитный эвакуационный пункт в Лозовой за последние сутки принял 150 человек. Всего с начала его работы там зарегистрировали 70 724 человека.

Ситуация на фронте

За прошедшие сутки на фронте зафиксировали 167 боевых столкновений. На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отразили две атаки россиян. Оккупанты пытались продвинуться в районах Охримовки и Малой Вовчей. На Купянском направлении противник в течение суток штурмовых действий не проводил.

Ранее мы писали, что утром 20 ноября россияне атаковали больницу в Шевченковском районе Харькова. Оккупанты с помощью беспилотника поразили здание, где проводятся диагностические обследования пациентов. Взрыв повредил крышу, медицинские кабинеты и оборудование. Пострадали четыре человека.

Также мы сообщали, что вечером 22 ноября российский беспилотник нанес удар по Немишлянскому району Харькова. Взрыв повредил детский сад и окна четырех многоквартирных домов. Пострадали трое человек, ещё одной женщине потребовалась помощь медиков из-за острой стрессовой реакции.