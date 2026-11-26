Будинок, в який влучив дрон. Фото: Новини.LIVЕ/Анна Шоферова

Російські війська вранці 26 листопада атакували Харків безпілотниками. Під ударом опинилися два райони міста. В одному з них дрон влучив у багатоповерховий житловий будинок, де виникла пожежа. Внаслідок атаки загинули двоє людей, також є постраждалі.

Про це розповів мер Харкова Ігор Терехов, передають журналісти Новини.LIVE.

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Що відомо про атаку на Харків

Близько п'ятої ранку російські війська завдали двох ударів безпілотниками по Харкову. Одне з влучань зафіксували у Холодногірському районі. Безпілотник вдарив по землі, внаслідок чого пошкоджень зазнали будівлі лікарні, спортивного закладу, торговельні об'єкти, автозаправна станція, приватні будинки та автомобілі. Попередньо, постраждали двоє людей. Другий російський дрон влучив у 16-поверховий житловий будинок у Новобаварському районі.

"Влучання відбулося, на жаль, в багатоповерховий житловий будинок. Прямо в 15 поверх квартири, де попередньо перебували двоє людей", — розповів Терехов.

Будинок, в який влучив БпЛА. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Загиблі від атаки

Під час гасіння вогню рятувальники виявили тіла двох загиблих. Це подружжя: 37-річна жінка та 38-річний чоловік. Також одна людина зазнала гострої реакції на стрес.

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На місцях ударів працюють рятувальники, поліцейські, медики та міські комунальні служби. Вони ліквідовують наслідки російської атаки.

Уламки безпілотника. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Удар по будинку

Один із мешканців багатоповерхівки Анатолій у момент атаки знаходився вдома разом із дружиною. Після удару досі не можуть прийти до тями. Все сталося за секунди.

"У момент удару я лежав на ліжку, а дружина сиділа поруч. Все сталося дуже швидко. Спершу нічого не зрозуміли, а потім не могли заспокоїтись і досі руки трясуться", — розповів Анатолій.

Анатолій про момент атаки. Фото: Новини.LIVE/Анна Шоферова

Наслідки обстрілів за добу

Протягом минулої доби російські війська атакували Харків і ще 13 населених пунктів області. Внаслідок ударів пошкоджено житлові будинки, навчальний заклад, автозаправні станції, спортивний комплекс, підприємства, складські приміщення та інші об'єкти цивільної інфраструктури. В обласному центрі пошкоджень зазнали навчальний заклад, два багатоквартирні будинки, дві АЗС і спортивний комплекс. У Богодухівському районі постраждали два автомобілі. У Куп’янському районі під ударом опинилися приватний будинок та електромережі.

В Ізюмському районі пошкоджено чотири приватні будинки та господарську споруду. У Харківському районі зафіксували пошкодження приватного будинку й автомобіля. Найбільше руйнувань зафіксували в Лозівському районі. Там постраждали складські будівлі, автомобілі, причіп, магазин, будівля в Златополі та елеватор у селищі Близнюки.

Загиблі та постраждалі

За минулу добу внаслідок російських атак загинули четверо людей, ще шестеро постраждали. Двоє людей загинули в Харкові, а на дорозі поблизу села Довжик — ще двоє. В обласному центрі поранення дістав 26-річний чоловік. Ще троє людей — жінки віком 18 і 39 років та 38-річний чоловік — отримали гостру реакцію на стрес. У Златополі постраждали двоє чоловіків віком 43 та 60 років.

Чим атакувала РФ

Протягом доби російські війська застосовували різні види озброєння. По території Харківської області били ракетами, керованими авіабомбами та безпілотниками. Зокрема, зафіксовано три ракетні удари, чотири КАБи, шість безпілотників типу "Герань", три дрони "Молнія" та два FPV-дрони. Також росіяни запустили 89 безпілотників, тип яких наразі встановлюють.

Евакуація з Харківщини

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій протягом минулої доби прийняв 150 людей. Загалом від початку його роботи там зареєстрували 70 724 людини.

Ситуація на фронті

Упродовж минулої доби на фронті зафіксували 167 бойових зіткнень. На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили дві атаки росіян. Окупанти намагалися просунутися в районах Охрімівки та Малої Вовчої. На Куп’янському напрямку противник протягом доби штурмових дій не проводив.

Раніше ми писали, що вранці 20 листопада росіяни атакували лікарню у Шевченківському районі Харкова. Окупанти безпілотником влучили в будівлю, де проводять діагностичні обстеження пацієнтів. Вибухом пошкодило дах, медичні кабінети та обладнання. Постраждали четверо людей.

Також ми повідомляли, що ввечері 22 листопада російський безпілотник ударив по Немишлянському району Харкова. Вибух пошкодив дитячий садок і вікна чотирьох багатоквартирних будинків. Постраждали троє людей, ще одній жінці знадобилася допомога медиків через гостру реакцію на стрес.