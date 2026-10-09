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Главная Харьков Пошел в ВСУ и работал на РФ: в Харькове задержан экс-адвокат

Пошел в ВСУ и работал на РФ: в Харькове задержан экс-адвокат

Ua ru
9 октября 2026 11:17
Бывшего адвоката из Харькова подозревают в государственной измене
Бывший адвокат, которого задержали. Фото: Служба безопасности Украины

В Харькове задержали бывшего адвоката, которого подозревают в государственной измене. После мобилизации в ВСУ мужчина начал передавать российской спецслужбе сведения об украинских военных. Ранее он уже имел судимость за распространение информации о расположении Сил обороны. Сейчас подозреваемый находится под стражей.

Об этом сообщает Новости.LIVE со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

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Детали дела

По данным следствия, 44-летний бывший адвокат после отбытия наказания за незаконное распространение сведений о расположении Сил обороны Украины был мобилизован в Вооруженные Силы Украины. Находясь на военной службе, он наладил через Telegram связь с представителем ФСБ РФ и начал передавать ему разведывательную информацию.

В течение августа 2026 года мужчина систематически отправлял данные о местах дислокации украинских военнослужащих в Харьковском и Лозовском районах. По версии следствия, противник мог использовать эти сведения для прицельных авиационных и артиллерийских ударов по позициям украинских защитников.

Предыдущая судимость

Во время полномасштабного вторжения мужчину уже осудили за незаконное распространение сведений о расположении Сил обороны Украины. Суд признал его виновным по части второй статьи 114-2 Уголовного кодекса Украины. Впоследствии его лишили права заниматься адвокатской деятельностью.

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Что грозит

Правоохранители задержали мужчину в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. За государственную измену в условиях военного положения подозреваемому грозит 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества. Окончательное наказание может определить только суд после рассмотрения дела. По ходатайству прокурора суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей.

Другие случаи

Ранее СБУ задержала мобилизованного военнослужащего ВСУ, которого, по данным следствия, завербовали через Telegram-каналы для поиска отношений. Мужчина служил помощником оператора БПЛА и передавал врагу данные о своем разведывательном батальоне и смежных подразделениях на Вовчанском направлении.

Для связи российские спецслужбы использовали фейковый аккаунт девушки. СБУ разоблачила подозреваемого до того, как он смог нанести ущерб подразделению. Во время обыска у него изъяли смартфон с доказательствами сотрудничества с врагом. Военному сообщили о подозрении в несанкционированном распространении информации о расположении ВСУ в условиях военного положения. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харьковской области задержали жителя Чугуевского района, которого подозревают в сотрудничестве с ФСБ. Он выявлял места дислокации Сил обороны, передавал их координаты российским спецслужбам и устанавливал замаскированные видеокамеры вблизи вероятных позиций украинских военных. С помощью этих устройств оккупанты планировали в режиме реального времени следить за передвижениями защитников и корректировать ракетные, авиационные и дронные удары.

Также Новини.LIVE сообщали, что СБУ задержала мобилизованного военнослужащего, которого подозревают в сотрудничестве с ФСБ России. Он передавал врагу информацию о расположении украинских подразделений, а также координаты ремонтного батальона, где восстанавливали беспилотные авиакомплексы. Перед запланированным ракетным ударом мужчина собирался покинуть воинскую часть под предлогом поездки в госпиталь.

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Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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