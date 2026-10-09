Колишнього адвоката з Харкова підозрюють у держзраді

Ексадвокат, якого затримали. Фото: Служба безпеки України

У Харкові затримали колишнього адвоката, якого підозрюють у державній зраді. Після мобілізації до ЗСУ чоловік почав передавати російській спецслужбі відомості про українських військових. Раніше він уже мав судимість за поширення інформації про розташування Сил оборони. Тепер підозрюваний перебуває під вартою.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

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Деталі справи

За даними слідства, 44-річний колишній адвокат після відбуття покарання за незаконне поширення відомостей про розташування Сил оборони України мобілізувався до Збройних Сил України. Перебуваючи на військовій службі, він налагодив через Telegram зв’язок із представником ФСБ РФ і почав передавати йому розвідувальну інформацію.

Упродовж серпня 2026 року чоловік систематично надсилав дані про місця дислокації українських військовослужбовців у Харківському та Лозівському районах. За версією слідства, ворог міг використати ці відомості для прицільних авіаційних та артилерійських ударів по позиціях українських захисників.

Попередня судимість

Під час повномасштабного вторгнення чоловіка вже засудили за незаконне поширення відомостей про розташування Сил оборони України. Суд визнав його винним за частиною другою статті 114-2 Кримінального кодексу України. Згодом його позбавили права займатися адвокатською діяльністю.

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Що загрожує

Правоохоронці затримали чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За державну зраду в умовах воєнного стану підозрюваному загрожує 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Остаточне покарання може визначити лише суд після розгляду справи. За клопотанням прокурора суд обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Інші випадки

Раніше СБУ затримала мобілізованого військовослужбовця ЗСУ, якого, за даними слідства, завербували через Telegram-канали для пошуку стосунків. Чоловік служив помічником оператора БпЛА та передавав ворогу дані про свій розвідувальний батальйон і суміжні підрозділи на Вовчанському напрямку.

Для зв’язку російські спецслужби використовували фейковий акаунт дівчини. СБУ викрила підозрюваного до того, як він міг завдати шкоди підрозділу. Під час обшуку в нього вилучили смартфон із доказами співпраці з ворогом. Військовому повідомили про підозру в несанкціонованому поширенні інформації про розташування ЗСУ в умовах воєнного стану. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Як повідомляли Новини.LIVE, на Харківщині затримали жителя Чугуївського району, якого підозрюють у співпраці з ФСБ. Він шукав місця розташування Сил оборони, передавав їхні координати російським спецслужбам і встановлював замасковані відеокамери поблизу ймовірних позицій українських військових. Через ці пристрої окупанти планували в режимі реального часу стежити за пересуванням захисників і коригувати ракетні, авіаційні та дронові удари.

Також Новини.LIVE писали, що СБУ затримала мобілізованого військового, якого підозрюють у співпраці з ФСБ Росії. Він передавав ворогу інформацію про розташування українських підрозділів, а також координати ремонтного батальйону, де відновлювали безпілотні авіакомплекси. Перед запланованим ракетним ударом чоловік збирався залишити військову частину під приводом поїздки до шпиталю.