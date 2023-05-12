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Посевная в Харьковской области: аграрии засеяли уже более 230 тысяч га полей

12 мая 2023 18:11
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Посевная в Харьковской области: аграрии засеяли уже более 230 тысяч гектаров полей
Сельскохозяйственная техника в поле. Фото: Харьковская ОВА
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Весенне-полевые работы ведутся в Лозовском, Красноградском и Богодуховского, Харьковского и Чугуевского районов области. Сейчас в Харьковской области сеют яровую пшеницу, подсолнечник, кукурузу, гречку и сою.

Об этом сообщают в Харьковской областной военной администрации.

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Посевная в Харьковской области

В этом сезоне планируют засеять 634 тысячи гектаров сельхозугодий, что на 18% больше площадей 2022 года.

"В предыдущие годы до этого периода весенне-полевые работы в нашем регионе были завершены. Но в этом году повлияли погодные условия, поэтому посевная сдвинулась на три недели от нормы. Ситуация улучшается, фермерские хозяйства наращивают темпы работ. Вскоре выйдем на запланированные объемы", — отметил заместитель начальника Харьковской областной военной администрации Евгений Иванов.

В частности, осенью 2022 года аграрии региона засеяли озимыми культурами 213,8 тысяч гектаров. Растения находятся в хорошем состоянии.

"На посевах озимых продолжалось кущение, в южной части области отмечали появление нижнего узла соломины. Высота растений на конец декады при фазе "кущения" составляла от 21 до 29 см. Это хороший показатель на нынешний период", — пояснил Евгений Иванов.

Среди них аграрии ведут посевную на разминированных территориях. В общей сложности разминирование территорий для проведения полевых работ требует более 570 тысяч гектаров угодий. Из них на сегодняшний день пиротехническими подразделениями обследовано 864,1 га. 

"Еще в начале февральского вторжения оккупанты попадали по нашим угодьям. Мы тогда не имели возможности проводить какие-либо работы, ведь речь идет о безопасности и здоровье работников. Впоследствии пиротехники ГСЧС совместно с правоохранителями обследовали территорию, изъяли все взрывоопасные предметы, и мы можем проводить работы этого сезона", — рассказал фермер Дмитрий Третьяк.

Для проведения весенней посевной в Харьковской области оказывает помощь государство и международные партнеры. В частности, правительство Японии передало семена кукурузы и подсолнечника. Его получили 455 наиболее уязвимых фермерских хозяйств региона. Также международные партнеры передавали высококачественные удобрения.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) передала гуманитарные семена ячменя, гороха, кукурузы и подсолнечника. Его получили 316 хозяйств Харьковщины. Организация будет продолжать предоставлять семенной материал и дальше.

Напомним, 450 фермерских хозяйств Харьковщины пострадали в результате действий российских оккупантов. Повреждены и уничтожены 380 единиц дорогостоящей сельскохозяйственной техники.

Также мы рассказывали, что в Балаклейской общине Харьковской области запретили засевать неразминированные земли. Соответствующее решение было принято местной комиссией по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

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