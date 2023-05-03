На Харківщині заборонили засівати нерозміновані землі: що відомо

Трактор працює у полі поруч із останками боєприпасу. Фото: УНІАН / Марієнко Андрій

У Балаклійській громаді Харківської області заборонили проведення сільгоспробіт на полях, які ще не обстежили сапери. Відповідне рішення було прийнятомісцевою комісією з техногенно екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Про це повідомили у Балаклійській міській раді.

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Рішення Балаклійської міської ради

Згідно з повідомленням, заборонено проведення сільськогосподарських робіт на не розмінованих землях міської територіальної громади в зонах проведення бойових дій, деокупованих територій, на яких не проведені заходи з розмінування та очищення від вибухонебезпечних предметів.

Також повідомляється, що комісія вжила відповідні заходи "враховуючи пропозиції ДСНС України та з метою захисту населення".

Нагадаємо, що аграріїв деокупованих територій звільнили від податків. Це передбачає закон №7632, який підписав президент Володимир Зеленський.

Також ми писали про те, що у Куп'янському районі Харківської області під час робіт у полі трактор наїхав на невідомий вибухонебезпечний предмет.