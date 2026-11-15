Люди сажают деревья. Фото иллюстративное: ГП "Леса Украины"

В окрестностях Изюма в Харьковской области лесоводы продолжают высаживать молодые деревья, хотя значительная часть лесных угодий по-прежнему остается опасной. Из-за мин, близости фронта и атак россиян специалисты не имеют доступа к более чем 143 тысячам гектаров леса. Однако на проверенных саперами участках за два года уже восстановили более 100 гектаров насаждений.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на филиал "Слобожанский лесной офис" ГП "Леса Украины".

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Сообщение лесников. Фото: скриншот из Facebook

Леса в окрестностях Изюма

По информации лесоводов, на территории Изюмского надлесничества продолжаются осенние работы по восстановлению зеленых массивов. Сейчас погода благоприятствует посадке деревьев, ведь сильных морозов ещё нет, а в почве достаточно влаги. Впрочем, работать специалисты могут далеко не везде. Более 143,5 тысячи гектаров лесных угодий остаются недоступными из-за взрывоопасных предметов, близости к боевым действиям и постоянных атак россиян. Поэтому новые деревья высаживают только там, где саперы уже проверили территорию.

Работники восстанавливают лес на открытом участке. Фото: ГП "Леса Украины"

Сколько леса восстановили

Этой осенью лесоводы восстанавливают 12 гектаров насаждений. Преимущественно высаживают молодые сосны, к которым добавляют лиственные породы. Для работ используют и 31 тысячу сеянцев с закрытой корневой системой, то есть с корнями в специальном почвенном субстрате. Специалисты уже завершили уход за молодыми деревьями на площади 63 гектара. Еще на 40 гектарах запланировано пополнение насаждений, где часть ранее высаженных деревьев требует замены. Более 60% этих работ уже выполнено.

Работники высаживают сосны в Харьковской области осенью. Фото: ГП "Леса Украины"

Всего за два года на территории надлесничества восстановили 108,7 гектара леса. В прошлом году новые насаждения появились на 59,6 гектара, а в этом году — еще на 49,1 гектара.

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Где высаживают деревья

Сейчас лесоводы работают в пяти лесничествах Изюмского надлесничества: Придонецком, Савинском, Норцевском, Высокоборском и Песчанском. Несмотря на опасность, специалисты продолжают восстанавливать леса на доступных участках. Перед началом работ каждую территорию обследуют саперы.

Лесники высаживают сеянцы среди поврежденных деревьев. Фото: ГП "Леса Украины"

Новини.LIVE сообщали, что в Харьковской области вырос спрос на дрова. С начала сезона лесничества продали более 110 тысяч кубометров древесины. В некоторых районах покупатели ждали заказы несколько недель, тогда как в Изюмском и ряде других лесничеств дрова продавали без очередей.

Кроме того, Новини.LIVE писали, что в Харьковской области задержали руководителя регионального отделения политической партии из-за махинаций с древесиной. По информации СБУ, правоохранители раскрыли схему незаконного обогащения за счет лесных ресурсов.

Также Новини.LIVE сообщали, что саперы за неделю расчистили более 103 гектаров земли в Харьковской области. Со 2 по 8 июля специалисты обезвредили 564 взрывоопасных предмета. Среди проверенных территорий были 7,5 гектара лесов, более 40 гектаров сельскохозяйственных угодий и участки вблизи дорог и жилых домов.