Люди висаджують дерева. Фото ілюстративне: ДП "Ліси України"

Поблизу Ізюма на Харківщині лісівники продовжують висаджувати молоді дерева, хоча значна частина лісових угідь залишається небезпечною. Через міни, близькість фронту та атаки росіян фахівці не мають доступу до понад 143 тисяч гектарів лісу. Проте на перевірених саперами ділянках уже відновили понад 100 гектарів насаджень за два роки.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на філію "Слобожанський лісовий офіс" ДП "Ліси України".

Реклама

Допис лісників. Фото: скриншот з facebook

Ліси поблизу Ізюма

За інформацією лісівників, на території Ізюмського надлісництва тривають осінні роботи з відновлення зелених масивів. Зараз погода сприяє висадженню дерев, адже сильних морозів ще немає, а в ґрунті достатньо вологи. Утім, працювати фахівці можуть далеко не всюди. Понад 143,5 тисячі гектарів лісових угідь залишаються недоступними через вибухонебезпечні предмети, близькість до бойових дій та постійні атаки росіян. Тому нові дерева висаджують лише там, де сапери вже перевірили територію.

Працівники відновлюють ліс на відкритій ділянці. Фото: ДП "Ліси України"

Скільки лісу відновили

Цієї осені лісівники відновлюють 12 гектарів насаджень. Переважно висаджують молоді сосни, до яких додають листяні породи. Для робіт використовують і 31 тисячу сіянців із закритою кореневою системою, тобто з корінням у спеціальному ґрунтовому субстраті. Фахівці вже завершили догляд за молодими деревами на площі 63 гектари. Ще на 40 гектарах запланували доповнення насаджень, де частина раніше висаджених дерев потребує заміни. Понад 60% цих робіт уже виконали.

Працівники садять сосни на Харківщині восени. Фото: ДП "Ліси України"

Загалом за два роки на території надлісництва відновили 108,7 гектара лісу. Торік нові насадження з'явилися на 59,6 гектара, а цьогоріч ще на 49,1 гектара.

Читайте також:

Де висаджують дерева

Зараз лісівники працюють у п'яти лісництвах Ізюмського надлісництва: Придонецькому, Савинському, Норцівському, Високобірському та Піщанському. Попри небезпеку, фахівці продовжують відновлювати ліси на доступних ділянках. Перед початком робіт кожну територію обстежують сапери.

Лісівники висаджують сіянці серед пошкоджених дерев. Фото: ДП "Ліси України"

Новини.LIVE розповідали, що на Харківщині зріс попит на дрова. Від початку сезону лісництва продали понад 110 тисяч кубометрів деревини. У деяких районах покупці чекали на замовлення кілька тижнів, тоді як в Ізюмському та низці інших лісництв дрова продавали без черг.

Крім того, Новини.LIVE писали, що на Харківщині затримали керівника регіонального осередку політичної партії через оборудки з деревиною. За інформацією СБУ, правоохоронці викрили схему незаконного збагачення на лісових ресурсах.

Також Новини.LIVE повідомляли, що сапери очистили понад 103 гектари землі на Харківщині за тиждень. З 2 до 8 липня фахівці знешкодили 564 вибухонебезпечні предмети. Серед перевірених територій були 7,5 гектара лісів, понад 40 гектарів сільськогосподарських угідь та ділянки поблизу доріг і житлових будинків.